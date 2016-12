09:49:26 / 14 Septembrie 2015

uhm

Mai Urbame, dar traditia asta, nu-i de pe meleagurile romanesti. E o traditie atat de import cat si impusa. Initial obiceiul a ramas de pe vremea cand Roma era in plina ascensiune, si era modul prin care soldatii ce ramaneau in urma sa protejeze provinciile capturate isi faceau rost de neveste, le furau, la propriu. Apoi acest obicei s-a regasit si la populatia rroma, la tigani mai exact, in timp prin casatoriile mixte s-a mentinut si inmultit. Apoi, chiar si din alt punct de vedere, Romanii au fost tot timpul furati, la nivel de teritoriu, si si-au aparat hotarele cum au stiut, chiar si acum avem regiuni furate, uite de exemplu Basarabia. Presupun ca ai ceva cu romanii, ca incep sa observ din ce in ce mai des astfel de comentarii din partea ta, pacat.