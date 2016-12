A găsit un portofel şi l-a predat Poliţiei

Gest exemplar de corectitudine făcut de un pensionar constănţean, care a găsit în trenul Constanţa - Bucureşti un portofel şi, fără să stea pe gânduri, l-a predat autorităţilor. „Mă întorceam din Bucureşti, împreună cu fratele meu. Am văzut portofelul pe bancheta din compartiment. L-am luat şi l-am ţinut în mână un timp, la vedere, în ideea că cel care l-a pierdut se va întoarce. În portofel se aflau mai multe documente şi suma de 108 lei. Pentru că nimeni nu a venit, m-am hotărât să-l predau poliţiştilor, pentru ca dânşii să-l găsească apoi pe posesor şi să îl înapoieze. Duminică, după ce am ajuns în Constanţa, am venit direct la Poliţia Municipiu şi am anunţat că am găsit portofelul acesta. Poliţiştii au reuşit să dea de urma celui care îl pierduse şi l-au chemat la Constanţa”, a povestit Ene Panghe, eroul poveştii. Acesta spune că ar fi procedat la fel şi dacă suma găsită ar fi fost de zece ori mai mare. „Aşa mi s-a părut drept să fac şi, oricâţi bani s-ar fi aflat în portofel, decizia mea ar fi fost aceeaşi. Eu am muncit la viaţa mea, întreprinderea la care am lucrat a făcut digurile din Portul Constanţa şi ştiu cât de greu se câştigă banii. Nu aş fi putut să-mi însuşesc ceva care nu era al meu. Poliţistul căruia i-am dat portofelul mi-a spus că astfel de gesturi sunt rare, dar eu nu aş fi conceput să procedez altfel, nu aş fi avut cum. E păcat că mulţi nu gândesc aşa...”, a declarat Ene Panghe.

„NU MĂ GÂNDEAM CĂ ÎL VOI GĂSI” Bărbatului care şi-a pierdut portofelul, Alexandru Dragnea, de 71 de ani, din Medgidia, nu i-a venit să creadă când a fost sunat de poliţiştii constănţeni. „Sincer, nu mă gândeam că îl voi mai găsi. Aveam acolo, pe lângă bani, cartea de identitate, permisul de conducere şi alte acte. Dacă nu ar fi fost acest om, toate s-ar fi pierdut. Puţini ar fi făcut ceea ce a făcut dânsul şi de aceea vreau să-i mulţumesc pentru gestul lui şi pentru ajutorul pe care mi l-a oferit! Am fost în vizită la copii, în Bucureşti şi mă întorceam acasă. În tren m-am întâlnit cu o cunoştinţă şi, din neatenţie, portofelul mi-a căzut pe bancheta compartimentului. Aşa s-a întâmplat totul, norocul meu a fost că acest om de bine l-a găsit acolo”, a declarat Alexandru Dragnea. Cei doi pensionari speră ca povestea care i-a adus faţă în faţă să-i inspire şi pe alţii.