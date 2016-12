A început a doua sesiune de Bacalaureat! Cum au fost subiectele?

Elevii care nu au reușit să intre în Bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2016, din cauza unor corigențe, își încearcă norocul în sesiunea a doua a acestui examen. Pe lângă cei pe care câte o disciplină buclucașă i-a împiedicat să intre în examen, în această sesiune mai intră și tinerii care în anii trecuți au fost prinși copiind și eliminați. De marți, 16 august, 281 de elevi constănțeni au început prima probă a Bacalaureatului, cea de Evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Cei care au susținut proba la centrul de examen de la Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații (Telecom) din Constanța au considerat că subiectele propuse la proba orală au fost accesibile, mai ales pentru cei care au măcar o idee despre disciplina Limba și literatura română. ”A fost ușor, am avut un text dintr-o lege și a trebuit să spunem din ce stil face parte, de ce sunt importante legile, să extragem din textul-suport câteva idei. Nu a fost greu dacă te-ai pregătit puțin. La oral nu prea ai cum să nu te descurci, la scris este mai greu”, a povestit un tânăr la ieșirea din probă. Dacă în vară spune că o corigență nu i-a permis să intre în Bac, vara a petrecut-o făcând pregătire și meditații pentru că își dorește să obțină diploma de Bacalaureat. ”Am făcut meditații la Matematică și sper să nu îmi pună probleme. La scris la Română am mai multe emoții pentru că nu am citit toate operele, însă sper să am noroc și să îmi pice ceva ce știu, iar la Biologie cred că mă voi descurca bine”, a continuat tânărul. Proba orală la Limba și literatura română a continuat și marți la cele șase centre de evaluare a competențelor din județul Constanța, urmând ca în perioada 17 - 19 august elevii să susţină evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională şi, în perioada 18 - 19 august, evaluarea competenţelor digitale. De săptămâna viitoare, elevii vor participa la probele scrise din cadrul Examenului de Bacalaureat.