A început Adunarea Generală a ONU

Liderii lumii au sosit, ieri, la sediul ONU din New York, pentru cea de-a 69 reuniune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Peste 120 de şefi de stat şi de guvern iau parte la eveniment. Sunt prezenţi în metropola americană preşedintele SUA, Barack Obama, premierul britanic, David Cameron, şi cel israelian, Benjamin Netanyahu. România este reprezentată de şeful Guvernului, Victor Ponta. Adunarea Generală a Naţunilor Unite abordează temele fierbinţi ale momentului: ameninţarea reprezentată de gruparea teroristă Statul Islamic, situaţia din Ucraina, dar şi epidemia de Ebola. Pentru ieri au fost programate două sesiuni extraordinare. În prima parte a reuniunii, printre cei care au susţinut discursuri s-au aflat preşedintele SUA şi cel al Turciei, Recep Erdogan.

Metropola americană New York a fost transformată într-o uriaşă fortăreaţă. Pentru a preveni orice incident care ar putea tulbura evenimentul, organizatorii au luat măsuri draconice de securitate. Sediul Naţiunilor Unite din Manhattan a fost înconjurat de mai multe rânduri de garduri. Zeci de poliţişti patrulează pe străzi, însoţiţi de câini special antrenaţi, iar de pe acoperişurile zgârie-norilor veghează trupele speciale. Mai mult, pentru a exclude orice eventual atac din partea unui lunetist, a fost construită şi o arcadă antiglonţ care acoperă zona de câţiva metri pe care o au de parcurs liderii lumii, de la coborârea din limuzine până la intrarea în sediul ONU. Înăuntrul clădirii au fost ridicate parapete care să-i separe pe oficiali de jurnalişti.

Din păcate, ieri, la sosirea lui Obama la New York, acesta a dat apă la moară criticilor săi. Preşedintele american a fost criticat dur pe reţelele sociale după ce a salutat un puşcaş marin, la coborârea din elicopterul prezidenţial, în timp ce ţinea în mână o cană de cafea, relatează CNN. Momentul a fost surprins în înregistrarea video postată pe contul de Instagram al Casei Albe în care este prezentată sosirea preşedintelui la Adunarea Generală a ONU de la New York. Salutul reprezintă o tradiţie pentru preşedintele SUA, la coborârea din elicopterul oficial. Un manual al Marinei SUA recomandă însă ca salutul să nu fie efectuat atunci când o persoană are în mâini obiecte sau este atât de ocupată încât salutul nu poate fi practicat. Dar Obama a trecut cu altă ocazie pe lângă un puşcaş marin, fără să salute, iar acest detaliu a fost de asemenea observat de comentatori. Barack Obama nu este însă primul preşedinte american care încalcă protocolul. În 2001, fostul preşedinte George W. Bush a salutat în timp ce îşi ţinea câinele în braţe.