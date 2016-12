A început „Atlantykron“ 2013

Cea de-a XXIV-a ediţie a taberei de artă, ştiinţă şi cultură „Atlantykron” a debutat, vineri, pe mica insulă dunăreană, aflată în dreptul cetăţii Capidava. În acest spaţiu pitoresc, atins de istorie şi departe de lumea dezlănţuită - insuliţa stă sub ape aproape jumătate de an -, aproximativ 400 de tineri pasionaţi de ştiinţă participă, până pe 13 august, la o serie de workshopuri susţinute de personalităţi de prestigiu din ţară şi de peste hotare. Conferinţele se desfăşoară live, dar şi prin mijlocirea tehnologiei, via Skype. Tinerii care urmează cursurile academiei „Atlantykron” provin din toate zonele ţării, dar şi din Statele Unite ale Americii, Italia, Macedonia, Republica Moldova şi India.