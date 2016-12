A început Convenţia Democrată

Partidul Democrat a adoptat, ieri, la convenţia naţională care a început la Charlotte, Carolina de Nord, platforma formaţiunii, document ce se face ecoul apelurilor candidatului lor, preşedintele Barack Obama, la creşterea impozitelor pentru cei bogaţi, legalizarea căsătoriei între persoane de acelaşi sex şi acordarea dreptului la avort. În jur de 6.000 de delegaţi democraţi se reunesc, timp de trei zile, pentru a-l învesti oficial pe Barack Obama în cursa pentru alegerile prezidenţiale din 6 noiembrie, un scrutin pe care sondajele îl anunţă ca foarte strâns, cei doi contracandidaţi fiind practic la egalitate.

Punctul culminant al convenţiei de la Charlotte va fi mâine seară, când Barack Obama va pronunţa discursul de învestitură. Platforma adoptată ieri îi oferă acestuia susţinerea necesară pentru a le cere americanilor un nou mandat de patru ani, punctând realizările celui precedent şi necesitatea continuării acestor eforturi. ”Astăzi, economia noastră creşte din nou, al-Qaida este mai slabă ca oricând după 11 septembrie 2001, iar sectorul nostru industrial creşte pentru prima dată după mai bine de un deceniu. Mai sunt însă multe de făcut, de aceea ne reunim încă o dată pentru a continua ce am început”, se spune în platforma democrată. Documentul contrastează puternic cu declaraţia politică adoptată de republicani, la convenţia lor de săptămâna trecută. Ei susţin interzicerea avortului şi a căsătoriei între persoane de acelaşi sex, resping reforma sănătăţii a lui Obama şi transformă Medicare, programul guvernamental adresat persoanelor vârstnice, într-unul de tipul voucher. Platforma democrată recunoaşte divergenţa de opinii şi soluţii faţă de republicani, subliniind că scrutinul de la 6 noiembrie - care îi va opune pe Barack Obama şi Mitt Romney - nu este o simplă alegere între doi candidaţi sau două partide politice, ci între două căi fundamental diferite pentru SUA. În ce priveşte impozitele, platforma democrată cere extinderea reducerilor pentru clasa de mijloc la 98% dintre familiile care câştigă sub 250.000 de dolari pe an şi le promite acestora că nu li se vor mări taxele. Referitor la imigraţie, platforma statuează că democraţii sunt puternic ataşaţi aplicării unei reforme cuprinzătoare, care ar include scoaterea la lumină a imigranţilor fără acte, cerându-le acestora să intre în rând cu legea, să înveţe engleza şi să plătească taxe, ca etape spre dobândirea cetăţeniei. Totodată, cere un sistem de acordare de vize care să corespundă necesităţilor economice ale ţării şi să reunească familii, recunoscând însă că numai Congresul poate oferi o soluţie permanentă, cuprinzătoare.

Cu privire la domeniul apărării, platforma susţine că democraţii au pus capăt, în mod responsabil, războiului din Irak, au slăbit considerabil reţeaua al-Qaida, odată cu uciderea lui Osama bin Laden şi au înfrânt avântul talibanilor, pregătind retragerea forţelor americane din Afganistan. Partidul Democrat sprijină noi reduceri ale arsenalului nuclear al SUA, pe baza tratatului cu Rusia trecut de Obama prin Senat în decembrie 2010, îşi reafirmă angajamentul nestrămutat faţă de securitatea Israelului, ca şi faţă de împiedicarea Iranului să obţină arma nucleară. Democraţii vor să menţină o armată puternică, explicând însă că, în actualul context fiscal, deciziile bugetare dificile trebuie să se refere şi la cheltuielile militare.