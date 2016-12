A început Festivalul Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi

În perioada 22 - 28 iunie se desfăşoară cea de-a patra ediţie a Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi (IPIFF). În ciuda crizei economice, „tradusă” printr-o reducere cu 40% a bugetului, tradiţia festivalului se menţine vie. Conferinţa de presă desfăşurată, ieri, la Cityplex Tomis Mall, în prezenţa producătorului Dinu Tănase, a lui Carmen Vasile, reprezentanta Consiliului Judeţean Constanţa – Direcţia de Cultură, a PR-ului festivalului Lorin Vasilovici şi a lui Sorin Lucian Ionescu, directorul de programe al Neptun TV, scenarist, realizator şi director de strategie, promovare şi imagine al Teatrului de Stat Constanţa, prezent în calitate de membru al juriului la secţiunea lungmetraje, a marcat semnalul de începere a acestui eveniment.

Lungmetraje de ficţiune, scurtmetraje de ficţiune şi filme documentare, producţii româneşti şi internaţionale în competiţie şi în afara ei sînt propuse atenţiei cinefililor. Iniţiat de Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România (UPFAR) şi organizat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC), acest festival este unica manifestare din domeniu care are în program prezentarea tuturor producţiilor autohtone de lung şi scurtmetraj realizate de la an la an, în Gala Filmului Românesc. Din păcate, filmul românesc se menţine în rol de Cenuşăreasă pe piaţa proprie, cu o cotă minimă care nu îi permite supravieţuirea fără ajutorul Centrului Naţional al Cinematografiei. Paradoxal, cinematografia românească a realizat, în ultimii ani, printre cele mai spectaculoase şi apreciate producţii, încununate cu premii, reuşind chiar şi încasări importante peste hotare. Un festival de film este menit să atragă atenţia şi să popularizeze cea de-a şaptea artă, să readucă publicul în sala de cinema. În acest sens, IPIFF este un prilej pentru a vedea filme premiate la festivaluri prestigioase din Europa, în secţiunea Panorama Filmului Străin, dar şi filme de autor în competiţiile de lungmetraje şi scurtmetraje sau în competiţia şcolilor de film. Proiecţiile au loc la Cityplex Constanţa, în Rotonda Mică a noului Pavilion Expoziţional şi la Fîntînile Cazinoului din staţiunea Mamaia, preţul biletelor fiind de 7 lei.

Gala de deschidere a festivalului, care a avut loc, ieri, la Cityplex Tomis Mall, a fost dedicată celui mai recent succes al cinematografiei româneşti. Al doilea lungmetraj semnat de Corneliu Porumboiu, „Poliţist, adjectiv\", distins cu Premiul FIPRESCI în cadrul secţiunii Un Certain Regard a Festivalului Internaţional de Flilm de la Cannes, a fost proiectat de la ora 20.30, în prezenţa cineastului. Ediţia din 2009 va mai propune spectatorilor şi alte lungmetraje româneşti cu prezenţe importante în festivaluri internaţionale, precum „Katalin Varga“ de Peter Strickland, premiat la Berlin pentru cel mai bun sunet, „Întîlniri încrucişate“ de Anca Damian, „Boogie“, de Radu Muntean sau „Schimb valutar“ de Nicolae Mărgineanu, „Cea mai fericită fată din lume“ de Radu Jude, dar şi „Carol I“ de Sergiu Nicolaescu, „O secundă din viaţă“ de Ioan Cărmăzan, „Nunta mută“, filmul de debut al lui Horaţiu Mălăele, „Weekend cu mama“ de Stere Gulea şi „Cealaltă Irina“ de Andrei Gruzniczki. Totodată, 154 de scurtmetraje reprezentînd UNATC, universităţile Hyperion, Media, Babeş-Bolyai sau Sapientia, vor concura în secţiunea dedicată şcolilor de film. Vocaţia de educaţie a acestui festival este dovedită anul acesta şi de programul competiţional Drop of Sea, adresat liceenilor constănţeni, care au putut propune filmuleţe realizate prin intermediul telefonului mobil, o provocare pe măsura dinamicii progresului tehnic adresată celei de-a şaptea arte. Nu va lipsi, nici la această ediţie, trainingul pentru noua generaţie de producători – secţiune organizată de UPFAR – producătorul festivalului -, cu sprijinul celebrei asociaţii britanice NPA (New Producers Alliance), pentru pregătirea specialiştilor.

Programele şi surprizele pregătite de organizatori se vor devoala pe parcursul festivalului. Rămîne doar la latitudinea publicului să acorde atenţie acestui eveniment! Organizatorii au pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi să urmărească proiecţiile din cadrul festivalului site-ul www.ipiff.ro, unde doritorii se pot informa asupra programului complet al festivalului.