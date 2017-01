Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpretare "Mamaia Copiilor", ajuns, în acest an, la cea de a VI-a ediţie, a debutat, ieri, pe scena Teatrului de Vară din staţiunea Mamaia. Organizatorii evenimentului au susţinut, cu cîteva ore înainte de deschiderea oficială, o conferinţă de presă la care au participat directorul general al festivalului, compozitorul Aurel Manolache, şi directorul artistic Cristina Chiş, care au anunţat că, la ediţia din acest an a concursului, care se desfăşoară în perioada 14 - 16 iulie, au fost admişi în etapa finală, la Secţiunea de Interpretare, 50 de concurenţi, cu 20 de tineri mai mult peste numărul prevăzut de regulament. "Regulamentul prevede un număr de 30 de concurenţi, însă, în această ediţie, datorită calităţii artistice superioare a concurenţilor, au fost admişi cu medii mari ex-aequo 50 de tineri interpreţi din 42 de judeţe din întreaga ţară", a declarat directorul general al festivalului, Aurel Manolache. Compozitorul a adăugat că la cele 16 centre de preselecţie din ţară s-au prezentat 1.200 de copii, doar 50 dintre aceştia calificîndu-se pentru marele concurs. Cu toate acestea, tinerii interpreţi care nu sînt promovaţi pe scena Teatrului de Vară susţin, pe perioada desfăşurării concursului, concerte în patru locaţii din staţiunea Mamaia: în faţa Casinoului, în faţa hotelului "Palm Beach", pe platoul din faţa Radio Constanţa şi, pentru prima dată, în incinta "Aqua Magic".

Marele Premiu al Festivalului - mobilă în valoare de 10.000 lei

Conform regulamentului, concurenţii trebuie să prezinte în faţa juriului cîte o melodie din muzica uşoară românească, tinerii participînd în funcţie de categoria de vîrstă la care se încadrează: 4-7 ani, 8-12 ani, 13-18 ani. Noutatea ediţiei din acest an a Festivalului "Mamaia Copiilor" constă în faptul că, pentru prima dată, la Secţiunea de Creaţie a fost admisă în concurs o melodie compusă de un copil. Este vorba de piesa "De ce?", a cărei muzică este compusă de Ioachim Octavian Petre, tînăr interpret cunoscut sub pseudonimul "Achi", cîştigător al marelui trofeu al primei ediţii a festivalului. Tot o noutate este şi faptul că publicul va avea ocazia să vadă, în premieră pe scena Teatrului de Vară din Mamaia, paşi de step “bătuţi“ de grupul "Bim-Bam". Dacă anul trecut nu a avut niciun reprezentant, la cea de a VI-a ediţie a Festivalului "Mamaia Copiilor" Constanţa va fi reprezentată, la Secţiunea de Interpretare, de Andreea Cristina Dragu, care participă cu melodia "Lulu e ţestoasa mea". "Aici, la acest festival, se pregăteşte o generaţie de tineri care va lua locul artiştilor care fac playback. Avem bucuria să constatăm o creştere a calităţii muzicale în rîndul tinerilor, mai ales că în spatele concurenţilor din cadrul Festivalului se află o pleiadă de profesori şi compozitori de renume", a declarat directorul artistic al concursului, Cristina Chiş.

Organizatorii au precizat faptul că Marele Premiu din acest an al Festivalului "Mamaia Copiilor" constă în mobilă în valoare de 10.000 lei, oferită de firma "Hondor Style". De asemenea, o parte din premii sînt asigurate de Ministerul Culturii şi Cultelor, de Televiziunea Română, precum şi de Societatea Română de Radiodifuziune. Menţionăm că, în ultima seară a concursului, atunci cînd va avea loc gala de decernare a premiilor, publicul va avea ocazia să urmărească şi un concert susţinut de cîştigătorii locurilor I şi II de la Concursul "Eurovision Junior", precum şi de cîştigătorii ediţiilor anterioare ale Festivalului "Mamaia Copiilor".

Ediţia din acest an a Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare "Mamaia Copiilor" are structura unui basm, inclusiv prezentatorii făcînd parte din lumea poveştilor, doi copii pămînteni (Alexandra Ruge şi Andy Jugănaru) şi doi copii extratereştri (Itsy şi Bitsy). Cea de a VI-a ediţie a concursului naţional de muzică uşoară pentru copii este organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Culturii şi Cultelor, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Autoritatea Naţională pentru Tineret, Forumul Muzical Român, Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa şi Agenţia Internaţională Euroconcert.