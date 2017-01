A început lupta pe puncte la Mamaia

Ieri au debutat confruntările de pe tablourile principale ale celei de-a 14-a ediţii a turneului Juniors Cup Mamaia IDU Cardinal Motors, competiţie adresată junioarelor şi juniorilor pînă în 16 ani şi cotat Serie 2 de Asociaţia Europeană de Tenis (ETA). Dacă în ediţiile precedente această competiţie aduna sportivi din mai multe ţări, ediţia din acest an prezină la start combatanţi din numai cinci ţări: Turcia, Germania, SUA, Rusia şi România. “Prezenţa străinilor este mult mai mică decît în anii precedenţi pentru că foarte mulţi jucători români sînt bine clasaţi în ierarhia continentală, iar sportivii străini evită să bată drumul în România, sub riscul eliminării încă din primul tur. Turneele de această categorie ajută mult sportivii români, care au posibilitatea, cu costuri reduse, să cîştige puncte importante la ei acasă”, a declarat directorul turneului de la Mamaia, Ştefan Nicorici. Şi în acest an nivelul turneului este foarte ridicat, îndeosebi în turneul feminin de simplu, unde sînt prezente Sabina Lupu (nr. 12 ETA), Larisa Sporea (nr. 15 ETA) şi Rebeca Mitrea (nr. 35 ETA). În turneul de simplu al băieţilor favorit principal este Vasile Alexandru Ghilea (nr. 41 ETA). “Aşa cum ne-am obişnuit, turneul de la Mamaia continuă să adune sportivi din prima clasă şi ne aşteptăm la un nivel ridicat al competiţiei. Pentru a face o paralelă cu fotbalul, acest gen de turnee, Serie 2, este echivalent în tenis cu Liga Campionilor la fotbal. De altfel, Edina Gallovits, Sorana Cîrstea, Raluca Olaru sau Simona Halep, sportive care acum ne reprezintă cu cinste pe plan mondial, s-au numărat printre campioanele ediţiilor precedente”, a afirmat Marian Sandu, directorul competiţiei. La conferinţa de presă organizată ieri dimineaţă a fost prezent şi directorul DSJ Constanţa, Elena Frîncu. “Felicit organizatorii pentru tradiţia acestui turneu. Licenţa de organizare a unei astfel de competiţii este extrem de dificil de obţinut. DSJ s-a alăturat acestui turneu şi pentru că Tenis Club IDU a devenit un club de top cu un management foarte bun”, a spus Frîncu. Tablourile de simplu, atît la băieţi, cît şi la fete, sînt de cîte 48 de jucători, astfel că primii 16 capi de serie sînt direct acceptaţi în turul secund. Printre cei 96 de sportivi aliniaţi la startul celor două tablouri principale de simplu se regăsesc şi 20 de constănţeani (12 băieţi şi 8 fete).