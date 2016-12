A început numărătoarea inversă pentru concertul lui Michael Bolton

Pînă la concertul renumitului cîntăreţ Michael Bolton în România au mai rămas 19 zile. Apreciatul artist revine în România, pe data de 28 iunie, la Sala Palatului din capitală, pentru a prezenta, în premieră, concertul „The Very Best of Me”. Cu alte cuvinte, promite un show exploziv şi o prestaţie live care cu greu va putea fi uitată de cei ce vor fi prezenţi.

Cu milioane de discuri vîndute în întreaga lume, artistul nu mai are nevoie de nicio prezentare. Originar din Statele Unite ale Americii, faimosul interpret a început cariera muzicală în 1975, alături de nume prestigioase ale industriei muzicale de peste Ocean, cum ar fi Ozzy Osbourne sau Laura Branigan.

După sute de concerte în faţa a milioane de fani, Michael Bolton ne oferă ocazia să ascultăm în original piesele sale care au revoluţionat muzica ultimelor două decenii. Astfel, pentru melodiile sale de neuitat, cum ar fi „When A Man Loves A Woman” sau „How Am I Supposed To Live Without You”, preţul biletelor de intrare variază între 100 şi 350 de lei. Ele pot fi achiziţionate din reţeaua magazinelor Diverta sau online, de pe myticket.ro.