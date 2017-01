A început Olimpiada Naţională de Informatică

Aşii IT din toată ţara s-au adunat la Olimpiada naţională de Informatică, ce se desfăşoară în această săptămână la malul mării. Casa de Cultură a Sindicatelor Constanţa a fost plină, alaltăieri după-amiază, de elevi şi profesori veniţi din toate colţurile ţării. Deschiderea oficială a Olimpiadei Naţionale de Infomatică a fost mai mult o şedinţă tehnică de instruire, având în vedere numărul mare de participanţi (287 de elevi), a centrelor de examen, dar şi a probelor şi activităţilor conexe. De ieri, cei mai buni elevi intră în focurile probelor competiţiei. Miza este mare, cu atât mai mult cu cât reprezentanţi ai Microsoft şi ECDL au venit la Constanţa pentru a le vorbi elevilor, a se prezenta şi a discuta posibile colaborări. Cunoscutelor companii li s-a alăturat Ambasada Franţei care oferă primilor patru elevi ai fazei naţionale o excursie de documentare la cele mai importante universităţi în domeniul IT din Franţa. În plus, la Constanţa se cern aşii, cei care vor reprezenta România la faza internaţională a olimpiadei de informatică. Un atu pentru un CV complet al unui viitor informatician care va intra într-o universitate de prestigiu din ţară sau din străinătate. Festivitatea de premiere a olimpiadei va avea loc vineri, de la ora 17.00, la Colegiul Naţional de Arte “Regina Maria”. La ediţia din acest an a Olimpiadei naţionale de informatică lotul Constanţei este format din: George Donişan (clasa a IX-a, la Liceul Teoretic Callatis din Mangalia), Răzvan Moise (clasa a IX-a), Cristian Fleşeriu şi Andreea Şipău (clasa a X-a), Ana Nedelcu (clasa a XI-a), Cătălina Predoi (clasa a XII-a), elevi de la Liceul Teoretic “Ovidius” şi Adrian Velicu (clasa a XII-a) de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”.