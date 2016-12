A început pelerinajul la Mecca

Aproximativ două milioane de musulmani au început de ieri să se adune la Mina, în apropierea oraşului sfânt Mecca, la debutul ritualului anual Hajj. Cel mai mare pelerinaj spiritual din lume se desfăşoară în acest an sub ameninţarea unei posibile epidemii virale ce provoacă infecţii respiratorii, deşi oficialii saudiţi i-au liniştit pe oameni cu privire la o posibilă epidemie a coronavirusului MERS. Potrivit autorităţilor, în rândul pelerinilor nu a fost semnalat niciun caz de infecţie respiratorie. Noul virus care s-a răspândit din Arabia Saudită a ucis până acum 60 de persoane, dintre care 51 provenind din regat. Oficialii de la Ryad au impus, în acest an, o reducere cu 20% a numărului de pelerini din alte ţări şi cu 50% pentru cei veniţi din Arabia Saudită, invocând riscul unei epidemii de MERS, dar şi lucrările de extindere a locurilor de rugăciune la locurile sfinte. Arabia Saudită, importantă forţă petrolieră, a introdus, de asemenea, un enorm dispozitiv de sănătate şi de protecţie civilă pentru a le permite pelerinilor, dintre care 1,4 milioane vin din străinătate, să îndeplinească ritualurile în cele mai bune condiţii.

Pelerinii vin la Mina cu maşinile, cu trenul sau pe jos. Bărbaţii poartă un veşmânt format din două piese de stofă albă necusute, iar femeile sunt acoperite complet, cu excepţia ochilor şi a mâinilor, aşa cum cere tradiţia. În Valea Mina, pelerinii s-au adunat şi s-au odihnit înainte de a merge astăzi la Muntele Arafat, situat de asemenea în apropiere de Mecca, pentru o zi de rugăciuni şi invocaţii care reprezintă un moment important al Hajj. Un tren electric recent pus în serviciu ar urma să transporte, potrivit autorităţilor, circa 400.000 de pelerini care iau parte la cea mai mare adunare spirituală din lume. Arabia Saudită a desfăşurat peste 100.000 de militari şi poliţişti pentru a asigura securitatea pelerinilor şi a atrage atenţia asupra oricărei încercări de instrumentalizare politică a acestei reuniuni, unde orice manifestaţie politică este interzisă.