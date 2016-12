A început războiul în Yemen

Cel puțin 39 de civili au murit în Yemen, de la începerea operațiunii militare conduse de Arabia Saudită contra rebelilor șiiți houthi, au anunțat, vineri, reprezentanți ai Ministerului Sănătății yemenit. Din totalul victimelor, 12 persoane au fost ucise într-un raid care a vizat, în noaptea de joi spre vineri, o bază militară situată la nord de capitala Sanaa și care a atins un cartier rezidențial din apropiere. Potrivit DPA, vineri dimineață, coaliția condusă de Arabia Saudită a efectuat noi atacuri asupra pozițiilor milițiilor houthi în mai multe zone din Yemen. Una dintre ținte a fost palatul prezidențial din Sanaa, aflat în prezent sub controlul rebelilor șiiți houthi. Raidurile au vizat și o bază aeriană situată la 50 de kilometri nord de portul Aden și controlată de rebeli.

Arabia Saudită și mai multe țări arabe, majoritatea din zona Golfului Persic, au lansat, în noaptea de miercuri spre joi, o operațiune militară în Yemen pentru a stopa înaintarea rebelilor houthi, care sunt susținuți de Iran și luptă contra forțelor loiale președintelui Abd-Rabbu Mansour Hadi. Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a criticat dur rolul Iranului în actuala criză din Yemen. Erdogan a denunțat ceea ce el a numit ”dorința de dominație regională manifestată de Teheran”. El a cerut Iranului să-și retragă toate forțele din Yemen, Siria și Irak. ”Iranul trebuie să-și schimbe mentalitatea. Acțiunile sale în regiune depășesc limitele răbdării. Aceste activități au provocat iritare atât în rândul saudiților, cât și al celorlalte țări din Golf”, a explicat președintele Turciei. Într-un interviu acordat canalului de televiziune France 24, Recep Tayyip Erdogan a indicat că țara sa ar putea furniza ajutor logistic Arabiei Saudite, în acțiunea sa militară din Yemen, însă nu a precizat natura exactă a acestei asistențe.

RĂZBOIUL CARE SCUMPEȘTE PETROLUL Atacul saudiţilor e sprijinit de Casa Albă, iar în luptă intră Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit şi multe alte state din Golf. Totul se întâmplă în inima industriei energetice mondiale. În prima parte a zilei de joi, preţul petrolului a urcat brusc cu 6% şi a fost foarte aproape să spargă pragul de 60 de dolari pe baril. Piaţa ţiţeiului dă în clocot, deşi Yemenul produce la fel de puţin petrol ca Danemarca. Cu o producţie de doar 133.000 de barili pe zi, Yemen nu ocupă decât locul 39 în clasamentul celor mai mari producători de petrol din lume. Şi totuşi, e una dintre cele mai importante verigi în lanţul comerţului cu ţiţei, care ar putea fi afectat de decizia Arabiei Saudite de a bombarda rebelii susţinuţi de Iran. Aceştia încearcă să preia complet puterea de la preşedintele Yemenului, susţinut de SUA şi Arabia Saudită. Yemen împarte granița cu Arabia Saudită, cel mai mare producător de petrol din lume. Mai important, e plasat pe una dintre cele mai importante rute de transport naval. În sudul țării, prin strâmtoarea Bab El-Mandeb trece petrolul extras din Golful Persic și trimis către Occident. De asemenea, această rută conectează Golful Aden de Marea Roșie, de unde, prin Canalul Suez, navele ajung în Mediterana. Nu doar petroliștii depind de stabilitatea strâmtorii, ci și restul industriilor - prin Bab El-Mandeb trece mare parte din traficul naval al lumii, practic aceasta unește Europa de Asia, în mod special de China, cu care o mare parte din schimburile comerciale se fac pe apă. Bab El-Mandeb e a patra cea mai importantă strâmtoare din lume. În 2013, pe acolo au trecut aproape patru milioane de barili de petrol în fiecare zi. Mai mult de jumătate au urcat spre Canalul Suez sau au ajuns în conducta SUMED, prin care Egiptul transportă petrolul livrat în portul Ain Sukhna de la Marea Roşie către portul Sidi Kerir de la Marea Mediterană, de unde e trimis către alte destinaţii.

Escaladarea bruscă a conflictului din Yemen a devenit, peste noapte, o ameninţare serioasă pentru transportul maritim internaţional şi pentru comerţul cu petrol. În cel mai îngust loc, strâmtoarea Bab El-Mandeb nu are nici măcar 30 de kilometri. Dacă se închide traficul, petrolierele şi restul vapoarelor cu ruta Europa - Asia trebuie să găsească o alternativă. Iar singura ar fi să ocolească toată Africa prin sudul continentului. Însă problema sunt banii şi timpul. Dacă cea mai directă cale se închide, ocolirea umflă costurile. Şi acest lucru nu e deloc neglijabil. Un tanc petrolier cu ruta Arabia Saudită - SUA are de mers aproape 4.500 de kilometri în plus, dacă alege ruta prin sudul Africii.

UN NOU EȘEC MARCA OBAMA Intervenția militară a Arabiei Saudite și altor țări participante la coaliția sa în Yemen, lansată fără coordonare cu SUA, arată că aceste țări nu mai au încredere în președintele Barack Obama, au afirmat, joi, trei senatori republicani. ”Operațiunea este dovada că țările din regiune nu mai au încredere sau nu mai vor să acționeze împreună cu SUA”, a declarat John McCain. ”Ele cred că noi am trecut de partea Iranului. Un șef de stat din Golf mi-a spus că ”este mai periculos să fii prietenul Americii decât un dușman”. Liderii din regiune mi-au zis în repetate rânduri că, în opinia lor, suntem pe cale să încheiem un pact faustian cu iranienii”, a mai afirmat senatorul, fost candidat la prezidențiale și președinte al Comisiei pentru Apărare, foarte apropiat de liderii saudiți și din zona Golfului Persic. Împreună cu colegii săi Lindsey Graham și Kelly Ayotte, el a apreciat că ”situația din Orientul Mijlociu este rezultatul pasivității politicii externe a președintelui Barack Obama. Vidul creat de absența unui leadership american în Orientul Mijlociu este pe cale să genereze o calamitate ce ar putea duce la cel mai sângeros conflict dintre sunniți și șiiți din ultimii o mie de ani”.

La fel ca majoritatea republicanilor, senatorii sunt ostili acordului internațional în pregătire asupra programului nuclear iranian, pe care îl consideră prea favorabil Teheranului, cu toate că încă nu a fost încheiat oficial. În opinia lor, administrația Obama refuză să înfrunte Iranul în Siria, în Irak și în regiune, pentru a nu compromite șansele unui acord privind programul nuclear.