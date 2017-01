A început reconstrucţia spitalului din Medgidia

Integrarea în Uniunea Europeană înseamnă şi alinierea spitalelor din ţara noastră la anumite standarde internaţionale. Cum majoritatea unităţilor sanitare cu paturi au fost construite în urmă cu peste 15 ani, este dificil de respectat regulile impuse de UE. Totuşi, din toamnă, spitalele nu vor putea funcţiona decît pe bază de acreditare, care nu va fi obţinută decît de acele unităţi sanitare care reuşesc să se alinieze standardelor impuse. Astfel, Spitalul Municipal Medgidia a intrat într-un amplu proces de renovare. “La începutul acestui an, am realizat un proiect de reabilitare a unităţii sanitare, mai precis a Secţiei de Terapie Intensivă şi a Camerei de Primire Urgenţe. Ministerul Sănătăţii Publice ne-a acordat aproape două milioane de lei, deşi aveam nevoie de trei miliarde”, a declarat managerul unităţii sanitare, dr. Stere Buşu. Consiliul Judeţean Constanţa a venit, însă, în ajutorul spitalului din Medgidia şi a acordat peste un miliard de lei pentru reparaţii capitale. “În urmă cu cîteva luni, am demarat lucrările de reparaţii, însă a trebuit să le sistăm din cauza lipsei banilor. Vrem să reconstruim Camera de Primire Urgenţe. Ne-am gîndit că am putea chiar să o transformăm în Unitate de Primire Urgenţe şi, de aceea, avem nevoie de circuite noi şi de extinderea acestei unităţi cu 200 de metri pătraţi. Din păcate, la lucrări nu putem să apelăm la personalul nostru, ci doar la o firmă specializată”, a declarat dr. Buşu. Prin extinderea Urgenţei se va descongestiona Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean Constanţa. La Spitalul din Medgidia vor ajunge în cel mai scurt timp două aparate de anestezie de înaltă şi medie performanţă, un ecograf şi un aparat Roentgen. De asemenea, au fost alocaţi bani şi pentru reabilitarea secţiei de pediatrie şi a celei de obstetrică-ginecologie. Mai mult decît atît, săptămîna aceasta va fi organizată o licitaţie pentru firmele care se vor ocupa de reconstrucţia spitalului.