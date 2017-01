A început repartizarea a peste 340 de mii doze vaccin anti TBC

Vaccinul antituberculoză (BCG) a dispărut de pe piaţă imediat ce numeroasele linii de producţie ale renumitului Institut „Cantacuzino” au fost oprite, pe motiv că nu se mai respectau normele impuse. Pentru că în România tuberculoza (TBC) este o afecţiune cu o frecvenţă destul de mare, vaccinarea BCG - bacilul Calmette Guerin în cazul nou-născuţilor este absolut necesară. Aşa se face că, în lipsa vaccinului autohton, s-a apelat la cel din import (multe maternităţi au procurat vaccinuri cu tulpina Copenhaga, din Danemarca), ce în mod cert are reacţii extrem de virulente. Dovada: la nivelul întregii ţări au fost reclamate peste 25 de cazuri ale unor nou - născuţi ce au avut reacţii adverse post vaccinale indezirabile (RAPI), iar la Constanţa, potrivit medicului epidemiolog al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, Ibram Suzan, au fost înregistrate, în total, şase cazuri RAPI. Zilele trecute, directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare, dr. Elena Danteş, declara că vaccinul produs de „Cantacuzino” nu a determinat asemenea reacţii nou-născuţilor şi că, acum, acest vaccin cu tulpina Copenhaga are reacţii adverse post - vaccinale indezirabile. Nu toate localităţile, însă, au avut vaccinul BCG, aşa că, în lipsa acestuia, sute de bebeluşi au rămas nevaccinaţi, riscul de a contacta boala fiind extrem de mare, potrivit medicilor, mai ales că imunitatea lor este ca şi inexistentă în primele zile de viaţă.

APROVIZIONARE Ministerul Sănătăţii (MS) a început repartizarea către direcţiile de sănătate publică a peste 340.000 de doze de vaccin BCG, pentru imunizarea nou-născuţilor în spitale sau la medicii de familie, a declarat, ieri, purtătorul de cuvânt al MS, Oana Grigore. „Vaccinul BCG va fi utilizat atât pentru recuperarea copiilor nevaccinaţi, cât şi pentru imunizarea nou-născuţilor, stabilită în calendarul naţional de vaccinare al MS. Vaccinarea se va realiza în spitale şi în cabinetele medicilor de familie”, a spus purtătorul de cuvânt. În această perioadă, direcţiile de sănătate publică vor înştiinţa medicii de familie în vederea catagrafierii copiilor care nu au fost vaccinaţi, pentru programarea acestora la vaccinare, astfel încât să nu existe supraaglomerări în cabinete şi, totodată, să se realizeze o utilizare eficientă a cantităţilor de vaccin repartizate. „Mamele ai căror nou-născuţi nu au fost vaccinaţi în maternitate pot contacta medicii de familie pentru a programa vaccinarea acestora”, a adăugat Grigore. Potrivit purtătorului de cuvânt, direcţiile de sănătate publică au primit cantităţile de vaccin solicitate, în funcţie de nevoile locale. Menţionăm că MS nu a precizat provenienţa vaccinului BCG.

VACCINAREA RĂMÂNE SINGURA METODĂ DE PREVENIRE Chiar şi cu aceste riscuri, recunoscute, în scris, de specialişti, medicii recomandă vaccinarea BCG. Motivul? Cifra cazurilor de TBC este îngrijorătoare în opinia specialiştilor, chiar şi în rândul copiilor, aşa că singura metodă de prevenire a bolii rămâne vaccinarea. Nu demult, reprezentanţi ai Fundaţiei Romanian Angel Appeal atrăgeau atenţia, într-o publicaţie naţională, că, “în ţara noastră, patru persoane mor zilnic din cauza TBC. Este ca şi cum am avea în fiecare an o revoluţie sângeroasă ca cea din \'89 sau un cutremur devastator ca cel din \'77”. Ţara noastră se află pe primul loc în UE în ceea ce priveşte numărul de cazuri de TBC. În prezent există aprox. 30.000 de persoane care suferă de această boală, iar în fiecare an apar 18.000 de noi cazuri şi 1.500 de persoane care mor din această cauză. România trebuie să intre în alertă de TBC, spuneau, nu demult, experţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, care trăgeau un semnal de alarmă cu privire la numărul mare de cazuri.