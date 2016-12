A început Săptămâna Modei, la New York

Miercuri, primarul oraşului New York, Michael Bloomberg, a dat startul Săptămânii Modei primăvară - vară 2011, care s-a deschis ieri, prin inaugurarea noului spaţiu de desfăşurare, la Lincoln Center, ce găzduieşte instituţii precum Metropolitan Opera, NY City Ballet şi Filarmonica. Prezentările primei din cele patru principale săptămâni ale modei (după cea de la New York urmează Londra, Milano şi Paris) au debutat ieri şi se desfăşoară până pe 16 septembrie, la Damrosch Park, în vastul ansamblu Lincoln Center, care găzduieşte mai multe săli de teatru şi de concerte. Michael Bloomberg a inaugurat solemn noul spaţiu al evenimentului, mult mai întins decât Bryant Park, aflat în apropiere de Times Square, locul unde Săptămâna Modei de la New York s-a desfăşurat din 1994, în corturi, cu excepţia ediţiei din septembrie 2001, care a fost anulată din cauza atentatelor de la World Trade Center. Edilul a fost însoţit la inaugurare de preşedintele Asociaţiei Creatorilor Americani - CFDA, creatoarea de modă Diane von Furstenberg, a cărei colecţie va fi prezentată duminică şi de Katherine Farley, preşedintele Lincoln Center.

Chiar dacă prezentările de modă au început ieri, oraşul New York celebrează deja evenimentul, sub semnul optimismului regăsit. Ediţiile din septembrie ale revistelor “Vogue”, “Elle”, “Harper\'s Bazaar” şi “W” amintesc de anii de glorie dinaintea crizei, 2008 - 2009, când publicitarii au cumpărat un număr-record de pagini. Unii creatori îşi prezintă deja colecţiile, înaintea spectacolului de pe podium. Astfel, miercuri, la sediul CFDA, jurnaliştii au putut vizita “incubatorul”, o duzină de studiouri ocupate de tineri creatori selectaţi în urma unui concurs de dosare. Săptămâna Modei aduce la New York aproape 250.000 de persoane, de două ori pe an şi venituri de circa 770 de milioane de dolari municipalităţii. La New York, în domeniul modei sunt angajate aproximativ 175.000 de persoane. Pentru a doua oară în acest an este organizată în metropolă, astăzi, o seară specială - Fashion Night Out -, ce are rolul de a goli portofelele împătimitelor modei. Cu această ocazie, magazinele rămân deschise până târziu şi zeci de petreceri sunt organizate de mărcile de modă celebre. Iniţiată în 2009, pentru a încuraja consumatorii să sprijine industria modei, Fashion Night Out 2010 are loc, pe lângă New York, unde a fost organizată prima ediţie, la Londra, Paris, Berlin, Milano, dar şi în Australia, Brazilia, China, Grecia, India, Portugalia, Rusia, Spania, Coreea de Sud, Taiwan şi Turcia.