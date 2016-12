A început selecția copiilor supradotați ai țării

Copiii supradotați din România au șansa să învețe într-un centru special destinat exclusiv tinerilor înzestrați, cu vârste între 5 și 11 ani, care își va începe activitatea școlară în septembrie 2015, în Capitală. Centrul Gifted Education a început selecția pentru Școala Leonardo Gifted School, singura școală din România și din regiune care se diferențiază de sistemul clasic de educație printr-un mediu educațional specializat pentru copiii superdotați. Școala oferă un număr limitat de burse „Anatolie Gheorghiu”, pe bază de merit și nevoie socială pentru copiii din Republica Moldova și România care trec de selecție și arată un nivel foarte înalt de motivație. Înscrierile pentru selecție se pot face pe site-ul www.leonardoschool.ro. Misiunea școlii este să ofere celor mai inteligenți copii un cadru elevat internațional, orientat spre a satisface nevoile speciale ale copiilor supradotați. Școala are propria politică de recrutare, asigurată printr-o selecție complexă la standarde internaționale; curriculă îmbogățită; oferă un cadru sănătos de dezvoltare prin clase mici, hrană bio, un număr mare de personal raportat la numărul de elevi și o ațentie extraordinară pentru sprijinul emoțional al copiilor, care sunt susținuti de consilieri psihologi de-a lungul întregii zile. Lenoardo Gifted School înțelege nevoile speciale de educație și consiliere ale copiilor supradotați și ale părinților lor. Copiii cu abilități înalte selectați vor avea un program normal de la 8.30 la 18.00 (pentru copii peste 6 ani) și de la 8.30 la 12.30 (pentru copii de 5 ani). Școala va urmări nevoia copiilor de a experimenta și va recunoaște succesul școlar luând în considerare evoluția interioară, starea de mulțumire și echilibru cu sinele și cu ceilalți, conectarea cu propria intuiție și înțelepciune și capacitatea de a dărui. “Statistic vorbind, România are printre cei mai mulți copii supradotați din UE, iar școala pe care am lansat-o are menirea de a îi susține cu o educație diferențiată. Parlamentul European recomandă țărilor membre educație diferențiată și politici educaționale care să susțină valorificarea potențialului înalt al acestor copii”, declară directorul și fondatorul Școlii Leonardo Gifted School și președintele Centrului Gifted Education, Monica Gheorghiu.