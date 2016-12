A început sezonul premiilor americane

Filmele „The King\'s Speech” de Tom Hooper, „127 Hours” de Danny Boyle şi „Black Swan” de Darren Aronofsky se numără printre producţiile nominalizate la premiile Sindicatului producătorilor americani (PGA), câştigătorii urmând să fie anunţaţi pe 22 ianuarie, la Los Angeles. Au mai fost nominalizate la premiul pentru cel mai bun producător al anului, peliculele „The Fighter” de David O. Russell, „Inception / Începutul” de Christopher Nolan, „The Kids Are All Right” de Lisa Cholodenko, „The Social Network / Reţeaua de socializare” de David Fincher, „The Town / Oraşul” de Ben Affleck, „Toy Story 3 / Povestea jucăriilor 3” de Lee Unkrich şi „True Grit / Adevăratul curaj” de Ethan şi Joel Coen. „Toy Story 3 / Povestea jucăriilor 3” a fost nominalizat şi la categoria Cel mai bun producător al unui film animat alături de „Despicable Me / Sunt un mic ticălos” şi „How To Train Your Dragon / Cum să îţi dresezi dragonul”.

La secţiunea documentar au fost nominalizaţi producătorii următoarelor filme: „Client 9: The Rise and Fall of Eliot Spitzer” de Alex Gibney, „Earth Made of Glass” de Deborah Scranto, „Inside Job” de Charles Fergusson, „Smash His Camera” de Leon Gast „The Tillman Story” de Amir Bar-Lev şi „Waiting for Superman” de Davis Guggenheim. La categoria Cel mai bun serial de comedie au fost nominalizate producţiile „30 Rock”, „Curb Your Enthusiasm”, „Glee”, „Modern Family” şi „The Office”, iar la categoria Cel mai bun serial dramatic au fost nominalizate serialele „Breaking Bad”, „Dexter”, „Lost”, „Mad Men” şi „True Blood”.

Scott Rudin a intrat în istoria PGA: nominalizările primite atât pentru „The Social Network / Reţeaua de socializare”, cât şi pentru „True Grit / Adevăratul curaj” au făcut ca el să devină primul producător de film care a primit o dublă nominalizare în acelaşi an. Scott Rudin şi fraţii Coen au câştigat în urmă cu trei ani atât premiul PGA, cât şi premiul Oscar pentru filmul „No Country for Old Men / Nu există ţară pentru bătrâni”. Scott Rudin va primi în acest an şi premiul onorific David O. Selznick în cadrul galei PGA, ce va fi găzduită de Judd Apatow. PGA îi va premia în acest an pe James Cameron cu Premiul Milestone, pe Tom Hanks şi Gary Goetzman cu Premiul Norman Lear in Television, pe Laura Ziskin cu Premiul Visionary şi pe RealD cu Premiul Vanguard.

Opt din cele zece filme nominalizate în acest an de PGA au fost nominalizate şi de Sindicatul scenariştilor americani. 2011 este al doilea an consecutiv în care PGA, care numără peste 4.500 de membri, a selecţionat zece filme la categoria Cel mai bun lungmetraj al anului, urmând exemplul Academiei de film americane, care a decis anul trecut să extindă şi ea numărul producţiilor nominalizate la Oscar de la cinci la zece. Peste 75% din peliculele nominalizate în anii trecuţi de PGA au fost nominalizate ulterior şi la Oscaruri, iar 14 din ultimii 21 de învingători la premiile PGA au primit în anii respectivi Oscarul pentru cel mai bun film al anului, aşa cum s-a întâmplat şi în 2010, când drama „The Hurt Locker” a fost recompensată de ambele asociaţii americane.

Scenariile filmelor „Inception / Începutul” şi „The Social Network / Reţeaua de socializare” au fost nominalizate şi la premiile Sindicatului scenariştilor americani (WGA), distincţii ce vor fi decernate pe 5 februarie. În acest an, membrii cu drept de vot din Sindicatul scenariştilor americani au manifestat o preferinţă evidentă pentru drame şi pentru comedii excentrice.

La categoria Cel mai bun scenariu original\" au fost nominalizate peliculele „Black Swan” (Mark Heyman, Andres Heinz şi John McLaughlin), „The Fighter” (Scott Silver, Paul Tamasy şi Eric Johnson), „Inception / Începutul” (Christopher Nolan), „The Kids Are All Right” (Lisa Cholodenko şi Stuart Blumberg) şi „Please Give” (Nicole Holofcener). La categoria Cel mai bun scenariu adaptat au fost nominalizate „127 Hours” (Danny Boyle şi Simon Beaufoy, pe baza romanului „Between a Rock and a Hard Place”, de Aron Ralston), „I Love You Phillip Morris” (John Requa şi Glenn Ficarra, pe baza romanului omonim de Steven McVicker), „The Social Network / Reţeaua de socializare” (Aaron Sorkin, pe baza romanului „The Accidental Billionaires” de Ben Mezrich), „The Town / Oraşul” (Peter Craig, Ben Affleck şi Aaron Stockard, pe baza romanului „Prince of Thieves” de Chuck Hogan), „True Grit / Adevăratul curaj” (Joel Coen şi Ethan Coen, pe baza romanului omonim de Charles Portis.

Pentru cel mai bun scenariu pentru film documentar concurează „Enemies of the People”, scris, regizat şi produs de Rob Lemkin, „Freedom Riders” scris, produs şi regizat de Stanley Nelson, „Gasland” scris şi regizat de Josh Fox, „Inside Job”, produs, scris şi regizat de Charles Ferguson, avându-i drept coscenarişti pe Chad Beck şi Adam Bolt, „The Two Escobars” scris de Michael Zimbalist şi Jeff Zimbalist şi „Who Is Harry Nilsson (And Why Is Everybody Talkin\' About Him)?”-scris şi regizat de John Scheinfeld. Printre scenariile care, deşi erau eligibile, nu au fost nominalizate de WGA se numără cele ale filmelor „Get Low”, „Greenberg”, „Rabbit Hole” şi „Shutter Island”. Câştigătorii WGA au reprezentat întotdeauna un bun indicator pentru viitorul film premiat cu Oscar. Câştigătorii categoriei Cel mai bun scenariu original de la WGA Awards şi Oscar au coincis în 11 din ultimii 16 ani, acest lucru petrecându-se şi anul trecut, când ambele asociaţii l-au premiat pe Mark Boal, scenaristul filmului „The Hurt Locker”. La categoria Cel mai bun scenariu adaptat, câştigătorii au coincis tot de 11 ori în ultimii 16 ani. Următorul sindicat care îşi va anunţa nominalizările, pe 10 ianuarie, este cel al regizorilor americani (DGA).