A început şi Campionatul Judeţean la fotbal

Duminică s-a disputat şi prima etapă din sezonul 2011-2012 al Campionatului Judeţean la fotbal, fiind de remarcat numărul mare de goluri marcate. Remarcaţii primei runde au fost Ionuţ Ilie (Gloria Seimeni), autor a şase goluri, şi Dumitru Răducan (Pescăruşul Gîrliciu), patru goluri.

Rezultate şi marcatori - Seria Sud: Danubius Rasova - Tineretul Valea Dacilor 3-0 (Neda 8, Caradima 61, C. Olah 64), CS II Peştera - AS Ciocîrlia 2-0 (Pitrop 7-autogol, Haas 73), Sacidava Aliman - Voinţa Valu lui Traian 7-0 (C. Coman 12, Topalu 39, M. Purcărea 52, I. Constantin 56, 80, Călin 83), CSM II Medgidia Valea Dacilor - Voinţa Siminoc 3-1 (G. Mitu 19, 43, M. Badea 66 / D. Lungu 64), Dunărea Ostrov - Progresul Dobromir 3-0 (neprezentare), Inter Ion Corvin - Marmura Deleni 2-1 (G. Ceti 73, G. Sandu 79 / V. Dumitru 90). Partida Trophaeum Adamclisi - CSSM Medgidia a fost amânată; Seria Nord: Steaua RTS Cogealac - Speranţa Nisipari 4-5 (Macovei 35, 71, Raftu 61, 90+1 / Banciu 15, 48, V. Pena 18, 70, 82), Voinţa Săcele - Pescarul Ghindăreşti 4-3 (Abdulhai 32, Gheorghe 34, Cr. Turtoi 58, 77 / I. Chirilă 14, 26, Iacob 55), AS Grădina - Gloria Seimeni 3-10 (Sidor 20, 48, Ciobanu 67 / I. Ilie 24, 30, 40, 50, 61, 65, Andrei Dobra 37, V. Ilie 75, Alex Dobra 78, Vulpe 82), Recolta Nicolae Bălcescu - Ulmetum Pantelimon 3-1 (D. Toma 9, Ştefan 33, Goreac 43 / Pasmangiu 36), Dunărea Ciobanu - Sportul Tortoman 6-1 (G. Lungu 17, Tudor 59, Acreală 66, 76, Culea 70, 85 / Boaru 83), Dunaris Topalu - CS II Cernavodă 3-4 (Filip 20, 75, 87 / Vlad 30, Rusu 42, Moise 55, Mareş 82), Pescăruşul Gîrliciu - Viitorul Fîntînele 4-4 (Răducan 31, 33, 47, 74 / Oţelea 1, Tudose 9, 36, Misea 54); Seria Est: Farul Tuzla - Avîntul Comana 4-3 (Sandu 16, Veleanovici 50, Mircea 65, Iosif 90+1 / Ursu 25, Istrate 30, Botezatu 49), Fulgerul Chirnogeni - CFR Constanţa 2-0 (Stângă 35, Bereanu 82), Gloria II Cotu Văii - Unirea Topraisar 3-1 (Neagu 10, 85, Grigoraş 86 / Pleşa 74), Luceafărul Amzacea - Viitorul Cerchezu 3-0 (neprezentare), Recolta Negru Vodă - AS Independenţa 3-0 (neprezentare), Viitorul Mereni - AS Bărăganu 3-1 (Slabu 50, M. Nedelcu 57, 86 / Cercel 25), Sparta II Techirghiol - Viitorul Cobadin 4-3 (Pavlicu 6, 42, Bălău 13, Saledin 52 / P. Gâscă 57, M. Gâscă 58, Lazăr 69).