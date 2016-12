A început și Campionatul Județean de fotbal

Duminică s-a dat startul și în Campionatul Județean de fotbal, ediția 2014-2015, care va fi din nou structurat pe trei serii a câte 14 echipe. Trei formații au promovat în Liga a IV-a (Victoria Mihai Viteazu, Dunărea Ostrov și Avîntul Comana), iar Steaua Speranţei Siliştea și Victoria Pantelimon nu s-au mai înscris în actuala ediție. În Seria Nord, echipe noi sunt Recolta Nicolae Bălcescu (a refuzat să joace în Liga a IV-a), SC Horia și Viitorul Cuza Vodă (ambele sunt nou-înființate sau reînființate), în Seria Sud a ajuns AS Carvăn (retrasă din Liga a IV-a la începutul campionatului trecut), iar în Seria Est au apărut Olimpia Constanța (nou-înființată) și GSIB Mangalia (revenită). În fine, Voinţa Siminoc și Viitorul Cobadin au făcut schimb de serii față de sezonul trecut.

Iată rezultatele înregistrate în prima etapă: SERIA NORD: Gloria Seimeni - Dacia Mircea Vodă 6-1; Pescăruşul Gîrliciu - Ulmetum Pantelimon 4-1; Dunaris Topalu - Viitorul Tîrguşor 1-4; Voinţa Săcele - Viitorul Cuza Vodă 10-1; Pescarul Ghindăreşti - Recolta Nicolae Bălcescu 5-4; Viitorul Fîntînele - SC Horia 9-2. Meciul Sportul Tortoman - Dunărea Ciobanu a fost întrerupt la scorul de 2-1, în minutul 82, când echipa oaspete s-a retras de pe teren, în semn de protest față de eliminarea unui jucător (Radu Tudor), care l-a scuipat și l-a înjurat pe arbitrul Mihai Pericleanu. SERIA SUD: Speranţa Nisipari - Danubius Rasova 3-1; Trophaeum Adamclisi - AS Carvăn 4-3; Tineretul Valea Dacilor - Marmura Deleni 5-2; Voinţa Cochirleni - AS Independența 2-2; Inter Ion Corvin - CS Peştera 2-6; Viitorul Cobadin - Castelanii Castelu 5-1; AS Ciocîrlia - Sport Prim Oltina 1-1. SERIA EST: Farul Tuzla - Viitorul Mereni 1-0; Olimpia Constanța - Şcoala de Fotbal Mangalia 4-4; Oil Terminal Constanţa - CS II Agigea 2-3; GSIB Mangalia - AS Bărăganu 6-0; Voinţa Siminoc - Atletic 2 Mai 2-3; Viitorul Pecineaga - Fulgerul Chirnogeni 6-2; Luceafărul Amzacea - Gloria Albeşti 1-2.