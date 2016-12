A încercat să introducă un telefon în penitenciar

O femeie de 31 de ani, din Constanţa, este cercetată de poliţişti, după ce a intrat în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă - secţia exterioară Valu lui Traian, cu un telefon mobil asupra ei. Reprezentanţii penitenciarului spun că totul s-a întâmplat luni după-amiază, în jurul orei 16.00. „Femeia venise în vizită la concubinul ei, condamnat la doi de închisoare pentru infracţiunea de furt calificat. La primul punct de control, aceasta a fost instruită cu privire la regulile pe care trebuie să le respecte în incinta instituţiei şi a fost întrebată dacă are asupra ei telefoane mobile sau alte obiecte interzise. Ea a declarat că nu. Înainte de a trece prin postul numărul doi şi a intra în spaţiul de detenţie, acolo unde ar fi urmat să aibă loc controlul propriu-zis, femeia şi-a schimbat declaraţia, recunoscând că are în geantă un telefon mobil”, a declarat purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Poarta Albă, scms. Gabriel Botezan. Reprezentanţii instituţiei au anulat vizita femeii şi au cerut sprijinul poliţiştilor din comuna Valu lui Traian, care au pornit cercetările în acest caz. „Penitenciarul Poarta Albă a dispus o interdicţie de şase luni pe numele femeii în ceea ce priveşte vizitele. Urmează ca poliţiştii să stabilească dacă aceasta avea intenţia de a-i da deţinutului telefonul sau dacă a uitat pur şi simplu să declare că îl are asupra sa”, a adăugat scms. Gabriel Botezan.

TELEFON ASCUNS PRINTRE ŞNIŢELE Amintim că, pe 15 mai, o altă femeie a fost prinsă în timp ce încerca să introducă, în Secţia Exterioară Valu lui Traian, un telefon mobil. Oamenii legii spun că aceasta îşi vizita soţul, condamnat pentru furt calificat. Printre alimentele aduse s-a numărat şi un platou plin cu şniţele, sub care gardienii au găsit ascuns un telefon mobil. După descoperirea telefonului, lucrătorii penitenciarului au sesizat Poliţia şi Parchetul. „Aparţinătorii încearcă foarte des să introducă în penitenciar telefoane, încărcătoare sau cartele SIM prin diverse metode. Le strecoară în conserve, pantofi sau alimente. De la începutul anului au fost câteva zeci de asemenea cazuri. În aceste situaţii, vizitatorului i se interzice, după caz, dreptul la vizite pentru orice deţinut din penitenciar pentru o perioadă cuprinsă între trei şi şase luni. Totodată, el este urmărit penal de organele abilitate“, a mai declarat scms. Gabriel Botezan.