A încercat să mituiască un poliţist

Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din localitatea constănţeană Cuza Vodă, şi fiul acestuia sunt cercetaţi de oamenii legii sub acuzaţia că au încercat să mituiască doi poliţişti. Anchetatorii spun că, pe data de 11 martie, agentul şef Ovidiu Velican, şeful postului de poliţie din comuna Deleni, şi ajutorul acestuia l-au oprit în trafic pe Cornel Mihai, în vârstă de 19 ani, în timp ce se deplasa pe Drumul Naţional 3, la volanul unui autoturism încărcat cu fier vechi. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au descoperit că tânărul nu deţine acte de provenienţă pentru bunurile respective, aşa că acesta a fost condus la sediul postului de poliţie Deleni, oamenii legii confiscând deşeurile feroase. În autoturism se afla şi tatăl şoferului, Titi Mihai, de 44 de ani. Potrivit procurorilor, Cornel Mihai i-a promis şefului de post că îi va da 100 de lei, pentru a-l convinge să nu îl sancţioneze contravenţional cu suma de 1.000 de lei pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 12/1990 privind activităţile comerciale ilicite. Văzând că şeful de post şi ajutorul acestuia refuză oferta fiului, spun anchetatorii, Titi Mihai, tatăl tânărului, a crescut valoarea “atenţiei” la 250 de lei şi doi peşti. Agentul şef Ovidiu Velican a depus o plângere la Direcţia Generală Anticorupţie Constanţa, împotriva celor doi. Ofiţerii Anticorupţie, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au pus ieri la cale un flagrant, în urma căruia Titi Mihai, tatăl tânărului, a fost prins în timp ce îi oferea şefului de post din comuna Deleni suma de 500 de lei. Imediat după ce bărbatul a încercat să-i ofere poliţistului banii, a fost încătuşat şi adus la Constanţa pentru audieri. Anchetatorii au emis pe numele lui Titi Mihai o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, urmând să îl prezinte instanţei cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită. Fiul acestuia, Cornel Mihai, este cercetat în stare de libertate pentru aceeaşi infracţiune.