A încercat să vândă mercur unui poliţist sub acoperire

FLAGRANT Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au reţinut ieri după-amiază un bărbat acuzat de comiterea infracţiunii de trafic cu substanţe toxice. Oamenii legii deţineau informaţii că bărbatul comercializa mercur şi, ieri după-amiază, anchetatorii au organizat un flagrant la o benzinărie de la ieşire din Constanţa. Un poliţist sub acoperire s-a întâlnit cu individul pentru a cumpăra cinci kilograme de mercur contra sumei de 5.000 lei. În timpul tranzacţiei individul şi-ar fi dat seama că nu sta de vorbă cu un cumpărător oarecare, ci cu un poliţist şi a încercat să creeze o diversiune. El i-a spus potenţialului cumpărător că se duce să aducă mercurul din maşină, şi… dus a fost.

CURSĂ INFERNALĂ S-a urcat în taxiul cu care venise tocmai de la Bucureşti, şi i-a spus şoferului să demareze în trombă. Poliţiştii l-au aşteptat, însă, când au văzut că acesta nu apare au pornit imediat în urmărirea lui. Taxiul a fost blocat în trafic în Cernavodă şi escortat la sediul IPJ Constanţa. În maşină, oamenii legii au descoperit o pungă de hârtie în care se afla o stică din plastic, plină pe jumătate cu mercur. După ce a fost cântărită substanţa, anchetatorii au stabilit că în sticlă se aflau 3,100 kilograme de mercur. Suspectul a fost identificat ca fiind Decebal Petcu, de 38 de ani, din localitatea Fundulea, judeţul Călăraşi. În faţa anchetatorilor, bărbatul a încercat să scape de acuzaţii susţinând că este nevinovat. “Mie mi-a dat punga mama unui prieten - Florin Prodan - care mi-a spus să o aduc la Constanţa. Nici nu ştiam ce are în ea! Am aflat la tranzacţie când poliţistul mi-a zis că era vorba de cinci kilograme de mercur şi eu nu ştiam nimic de niciun mercur. Atunci m-am speriat şi am fugit”, a declarat Petcu. Taximetristul le-a spus poliţiştilor că nu are nicio legătură cu Petcu şi că l-a luat din Bucureşti pentru o cursă până la Constanţa. Aseară, Decebal Petcu a fost reţinut pe bază de ordonanţă 24 de ore, iar în cursul zilei de astăzi urmează să fie prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.