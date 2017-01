A încetat din vaţă muzicianul Leonard Dillon

Leonard Dillon, liderul formaţiei The Ethiopians, a decedat miercuri, în Jamaica, la vârsta de 68 de ani, din cauza unui cancer care s-a extins la plâmâni şi prostată. Cunoscutul cântăreţ de reggae şi-a început cariera în anul 1960, folosind pseudonimul Jack Sparrow, nume care a fost folosit, mai târziu, de Johnny Depp pentru personajul său din franciza Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe”. Bob Marley a fost unul dintre cei care l-au acompaniat pe Leonard Dillon la începutul carierei sale, din poziţia de backing singer. A cunoscut succesul în 1966, când piesele ”Train to Skaville” şi „Everything Crash” ale formaţiei sale au devenit hituri. Tată a şapte copii, Leonard Dillon a fost diagnosticat cu cancer anul trecut şi a fost operat pentru îndepărtarea unei tumori pe creier, anul acesta.