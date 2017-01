A încetat din vaţă Roy Scheider

Nominalizat la premiile Oscar pentru rolurile sale din “Filiera Franceză” şi “All That Jazz”, dar poate mai celebru pentru rolul poliţistului neînfricat din “Fălci”, actorul american Roy Scheider a murit, duminică, la vîrsta de 75 de ani. Cauza morţii nu a fost dată publicităţii, dar se ştia că actorul a fost diagnosticat, în 2004, cu mielom multiplu, o formă de cancer a celulelor sanguine şi a suferit un transplant de măduvă osoasă.

Născut în Orange, New Jersey, Roy Scheider a practicat baseball-ul şi boxul, după care s-a orientat spre actorie. Şi-a făcut debutul în anul 1961 în serialul de televiziune “The Edge of Night” şi a făcut pasul spre pe marele ecran cu “Blestemul cadavrelor vii”. Calitatea rolurilor sale s-a îmbunătăţit în filmele “Star!”, “Paper Lion”, “Stiletto” şi “Puzzle of a Downfall Child”, dar a continuat să apară în producţii de tip soap opera, precum “Love of Life” sau “Secret Storm”. Cariera sa a luat un avînt puternic după ce a apărut alături de Jane Fonda în “Klute” şi apoi alături de Gene Hackman în “Filiera franceză”, pentru care a obţinut prima nominalizare la Oscar, în 1971. Mulţi cinefili îl asociază cu rolul poliţistului Martin Brody din filmul “Fălci”, realizat de Steven Spielberg în 1975, reluîndu-şi rolul şi în “Fălci 2”. A jucat o serie de preşedinţi americani sau ofiţeri militari în filme precum “Fulgerul albastru”, “2010: Contactul”, “Şantaj”, “Casa Rusia”, “Numărătoarea inversă”, “Şarpele roşu”, “Omul care aduce ploaia” sau în seriale precum “SeaQuest DSV” şi “Lege şi Ordine: Intenţii criminale”.

În viaţa privată, Roy Scheider a trecut de două ori prin experienţa căsătoriei. Prima femeie alături de care a mers la altar a fost Cynthia Scheider, mama primului său copil, fiica Maximillia. Au divorţat în 1989, acelaşi an în care actorul a ales să se recăsătorească. Brenda King a fost cea care i-a stat alături starului pînă în ultima clipă. Roy şi cea de-a doua sa soţie au împreună doi copii, Christian şi Molly.