A încetat din viaţă Bobby Farrell

Roberto “Bobby” Alfonso Farrell, component al trupei Boney M, a fost găsit mort, ieri, într-o cameră de hotel din Sankt Petersburg. În noaptea dinaintea decesului, Bobby Farrell avusese un concert cu trupa sa. Cauza morţii este încă necunoscută.

Născut pe data de 6 octombrie 1949, Bobby Farrell este cunoscut ca dansator şi cântăreţ, fondator al trupei disco Boney M. Farrell a părăsit oraşul natal, Aruba, la 15 ani, pentru a deveni marinar. A locuit în Norvegia şi Olanda, înainte de a se muta în Germania. Acolo a lucrat ca DJ, până când producătorul Frank Farian l-a inclus în noua trupă Boney M. Acesta a devenit liderul trupei Boney M, deşi ulterior s-a aflat că nu a contribuit major la repertoriul acestora, Frank Farian cântând multe din cântecele formaţiei în înregistrări.

Grupul de muzică disco Boney M a fost înfiinţat în anul 1975, la iniţiativa producatorul german Frank Farian. Cei patru membri ai formaţiei iniţiale erau Liz Mitchell, Marcia Barrett, Maizie Williams şi Bobby Farrell. Formaţia şi-a câştigat faima spre sfârşitul anilor \'70. Pe parcursul carierei sale internaţionale, formaţia a lansat opt albume: “Take the Heat off Me” în 1976, “Love for Sale” din 1977, “Nightflight to Venus” din 1978, “Oceans of Fantasy” din 1979, “Boonoonoonoos” din 1981, “Christmas Album” din 1981, “Ten Thousand Lightyears” din 1984 şi “Eye Dance” din 1985. Printre cele mai cunoscute melodii ale formaţiei se numără “Daddy Cool”, “Rasputin”, “Hooray! Hooray! It\'s A Holi-Holiday” sau “Brown Girl in the Ring”.