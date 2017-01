A încetat din viaţă chitaristul Ron Asheton

Chitaristul legendarei trupe rock The Stooges, care îl acompaniază pe scenă pe Iggy Pop, a fost găsit decedat, marţi, în reşedinţa sa din Michigan, SUA. Ron Asheton, în vîrstă de 60 de ani, a fost găsit decedat în locuinţa sa de un prieten care a venit să îl viziteze, acesta fiind neliniştit de faptul că artistul nu mai răspundea la telefon de cîteva zile. Decesul ar fi avut loc în urmă cu cîteva zile, iar posibilitatea unei crime pare să fie exclusă.

”Sînt încă sub şoc. Era cel mai bun prieten al meu”, a declarat Iggy Pop. Membrii trupei The Stooges, printre care se află şi Scott Asheton, fratele lui Ron, şi Iggy Pop îşi amintesc de el ca de un prieten, un frate şi un muzician de neînlocuit. Ron Asheton figurează pe a 29-a poziţie în clasamentul celor mai buni o sută de chitarişti din toate timpurile, alcătuit de revista ”Rolling Stone” şi este considerat autorul unora dintre cele mai memorabile pasaje rock interpretate la chitară, printre care se numără piesele ”No Fun”, ”I Wanna Be Your Dog” şi ”TV Eye”. Din 2004, Iggy Pop alături de Ron Asheton la chitară, Scott Asheton la tobe, Mike Watt la bass şi Steve MacKay la saxofon au început să concerteze împreună sub numele Iggy and The Stooges, trupa fiind cap de afiş la festivaluri precum Sziget, Lowlands sau Glastonbury.

Ron Asheton ar fi urmat să urce, alături de colegii săi de la Iggy and the Stooges, pe scena celei de-a treia ediţii a festivalului B\'estfest, ce se va desfăşura între 2 - 5 iulie, în parcarea complexului Romexpo din Bucureşti.