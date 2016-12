A încetat din viaţă Davy Jones

Solistul legendarei trupe The Monkees, britanicul Davy Jones, a încetat din viaţă, miercuri, la vârsta de 66 de ani, în urma unui stop cardiac. Decesul s-a produs într-un spital din statul american Florida. ”Sunt în stare de şoc. Am crescut împreună cu Davy şi am împărţit succesul datorat fenomenului The Monkees”, a declarat Micky Dolenz, coleg de trupă şi prieten al muzicianului decedat. Fondată în anul 1966, în Los Angeles, trupa The Monkees a fost una dintre cele mai populare trupe pop-rock a anilor \'60.

Grupul The Monkees, compus din americanii Micky Dolenz, Michael Nesmith, Peter Tork şi britanicul Davy Jones, a devenit celebru graţie unor piese precum ”I\'m a Believer”, ”Hey Hey We\'re the Monkees”, ”Last Train to Clarksville”, ”Pleasant Valley Sunday”, ”A Little Bit Me, A Little Bit You” sau ”Daydream Believer”. Grupul The Monkees a fost lansat de producătorii serialului de televiziune ”The Monkeys”, difuzat între anii 1966 şi 1966, inspirat de filmul ”A Hard Day\'s Night” al trupei britanice The Beatles. La început, cei patru muzicieni asigurau doar vocile pentru piesele difuzate în pauzele dintre episoadele acestui serial de televiziune, ce erau ulterior lansate sub forma unor discuri single. Aveau însă posibilităţi foarte limitate de a susţine concerte live şi puţine oportunităţi de producţie muzicală. Cu timpul, grupul The Monkeys a obţinut dreptul de a-şi coordona şi controla singur producţia muzicală şi a reuşit să susţină mai multe turnee şi să aibă numeroase apariţii live la posturile de televiziune. Albumele şi discurile single ale trupei The Monkeys s-au vândut în peste 65 de milioane de copii.