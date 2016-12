A încetat din viaţă Farley Granger

Farley Granger, starul cunoscut din seriale precum ”Murder, She Wrote” sau ”As the World Turns”, dar şi pentru colaborarea cu legendarul regizor Alfred Hitchcock, a murit în cursul zilei de luni, la New York, la vârsta de 85 de ani, din cauze naturale. Starul a vorbit despre cariera lui de la Hollywood, dar şi despre viaţa personală, în memoriile sale, ”Include Me Out: My Life From Goldwyn to Broadway”, carte apărută în 2008. Acolo a povestit despre relaţiile lui atât cu femei, cât şi cu bărbaţi, printre care Ava Gardner, Shelly Winters, compozitorul Leonard Bernstein şi faimosul dramaturg Arthur Laurents. Partenerul de viaţă al lui Farley Granger, producătorul de seriale Robert Calhoun, a murit în 2008.

Alfred Hitchcock l-a distribuit pe Farley Granger în două dintre cele mai apreciate pelicule ale sale. Este vorba despre ”Rope” din 1948, care l-a avut în rolul principal pe James Stewart şi în ”Strangers on a Train”, care a fost nominalizat la Oscar în 1952.