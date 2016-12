A încetat din viaţă Herb Reed

Ultimul supravieţuitor dintre membrii iniţiali ai grupului vocal The Platters, devenit celebru în anii ’50, cu hituri precum ”Only You”, Herb Reed, a încetat din viaţă luni, într-un spital din Boston, la vârsta de 83 de ani, a anunţat managerul său. Herb Reed a fondat trupa The Platters în anul 1953. Patru dintre piesele grupului au fost pe primul loc în clasamentul Billboard: “The Great Pretender”, ”My Prayer”, ”Twilight Time” şi ”Smoke Gets in Your Eyes”. Trupa The Platters au ajuns în Rock and Roll Hall of Fame, în anul 1990. Herb Reed a fost singurul care a apărut în toate cele aproape 400 de înregistrări ale grupului vocal. Acesta a continuat să meargă în turnee, dând până la 200 de spectacole pe an, până în anul 2011.