A încetat din viaţă James Brown

S-a autoproclamat "Naşul muzicii soul" şi cel mai muncitor om din lumea divertismentului, cu siguranţă o legendă a industriei muzicale, James Brown a încetat din viaţă, luni, la vîrsta de 73 de ani. Acesta a decedat la un spital din Atlanta, după ce fusese internat cu două zile înainte, fiind diagnosticat cu o formă gravă de pneumonie. Charles Bobbit, vechi prieten al lui Brown şi managerul său personal, Frank Copsidas, i-au fost alături.

Cunoscut de asemenea ca "Mr. Dynamite", James Brown a adus cuvîntul "funk" în mainstream-ul muzical şi a influenţat mai multe generaţii de muzicieni de culoare. Hitul său "Say It Loud" (I'm Black and I'm Proud), în traducere Sînt negru şi sînt mîndru de asta, a devenit un imn al drepturilor civile în anii '60. James Brown a cîntat această piesă în anul 1969, la ceremonia de preluare a mandatului de preşedinte de către Richard Nixon, fapt ce i-a afectat negativ popularitatea printre tinerii negri, pentru o perioadă.

James Brown era un showman, obişnuia să-şi schimbe ţinutele de foarte multe ori în timpul spectacolelor şi dansa foarte mult pe scenă. A spus la un moment dat că îi place să îşi istovească publicul şi să dea spectatorilor mai mult decît se aşteptau atunci cînd au venit la concert, să-i obosească. A avut circa 119 cîntece în clasamentele muzicale şi a înregistrat peste 50 de albume, a fost introdus în Rock 'n' Roll Hall of Fame şi a primit un premiu Grammy pentru întreaga carieră în 1992. James Brown şi-a construit şi cîteva afaceri de succes, incluzînd cîteva posturi de radio şi propria sa companie de producţie. Deţinea foarte multe maşini scumpe şi avea un avion personal.

James Brown a fost ales membru al Consiliului Împotriva Drogurilor al preşedintelui Reagan, dar a fost arestat în cîteva rînduri în anii '80 şi '90 şi acuzat de posesie de arme şi droguri. În 1988, Brown care şi-a început cariera muzicală în închisoare ca delincvent juvenil, a revenit în spatele gratiilor, condamnat pentru şase ani din cauza drogurilor şi armelor, după o cursă cu maşini prin statele Statele Georgia şi Carolina de Sud, care s-a terminat după ce poliţia a tras mai multe focuri în cauciucurile maşinii sale. A ieşit din închisoare în 1991.