A încetat din viaţă legenda muzicii soul, Teddy Pendergrass

A fost iertat în urmă cu aproape trei decenii, însă, de această dată, Teddy Pendergrass a pierdut lupta şi s-a ridicat la ceruri. Legendarul star al muzicii soul a trecut în nefiinţă pe patul de spital din oraşul lui natal, Philadelphia, răpus de cancer, la numai 59 de ani. A lăsat în urmă o carieră impresionantă, începută în 1970, ca solist al trupei Harold Melvin & the Blue Notes şi continuată cinci ani mai târziu, solo şi foarte multe melodii de inimă albastră, precum ”Love T.K.O.”, ”Close the Door” sau ”I Don\'t Love You Anymore”. În 1982, când se bucura de mare succes, a suferit un accident de maşină înspăimântător. Nu şi-a pierdut viaţa, însă a rămas paralizat de la brâu în jos. Acest lucru nu l-a împiedicat însă să îşi continue munca. S-a întors în studio şi, din scaunul cu rotile, a înregistrat un duet senzaţional cu Whitney Houston, intitulat ”Love Me”, piesă care se regăseşte pe albumul de debut al celebrei interprete.