A încetat din viaţă romancierul Sidney Sheldon

Scriitorul şi producătorul Sidney Sheldon, recompensat cu un premiu Oscar pentru cel mai bun scenariu în anul 1947 şi creatorul serialului poliţist "Hart to Hart", a murit la vîrsta de 89 de ani din cauza unor complicaţii pulmonare.

Pe numele său real Sidney Schechtel, a început să lucreze în cinema la sfîrşitul anilor '30, cînd revizuia scenarii pentru filmele de categorie B. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost pilot şi după ce acesta a luat sfîrşit Sidney Sheldon şi-a reluat activitatea artistică. În 1947 a obţinut premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu, pentru comedia "The Bachelor and the Bobby-Soxer", cu Cary Grant, Myrna Loy şi Shirley Temple în rolurile principale. În 1969 începe să scrie romane şi devine curînd unul dintre cei mai bine vînduţi scriitori, situîndu-se de mai multe ori în fruntea topurilor de vînzări din Statele Unite. Printre romanele sale se numără "Master of the Game" din 1982, "The Other Side of Midnight" din 1973 şi "Rage of Angels" în 1980.

Cîştigător al unui premiu Tony şi al unui premiu Emmy, Sidney Sheldon a produs mai multe filme şi a regizat trei lung-metraje, printre care "Dream Wife", cu Cary Grant şi "The Buster Keaton Story", o biografie a celebrului actor. A fost creatorul şi scenaristul serialului de televiziune poliţist "Hart to Hart", difuzat în perioada 1979-1984, povestea lui Jonathan şi Jennifer Hart, doi "justiţiari miliardari" încarnaţi de Robert Wagner şi Stefanie Powers.