A încetat din viaţă scenaristul David Mills

David Mills, jurnalist şi scenarist al serialelor „The Wire” sau „ER / Spitalul de urgenţă”, a murit la vârsta de 48 de ani, în urma unui anevrism cerebral, au anunţat, miercuri, reprezentanţii postului HBO. David Mills s-a simţit rău în noaptea de marţi spre miercuri, pe platourile de filmare din New Orleans, unde postul HBO filma serialul „Treme”. Scenaristul american şi-a pierdut cunoştinţa şi a murit la spital.

David Mills a scris pentru rubrica Style a publicaţiei „The Washington Post” la începutul anilor \'90. Ulterior, a scris scenariile câtorva episoade din serialele „NYPD Blue”, „Homicide: Life on the Street” şi „ER / Spitalul de urgenţă”. Apoi, a scris scenariile şi pentru câteva episoade din apreciatul serial „The Wire”, produs de David Simon, în 2006 şi 2007. Serialul „Treme”, inspirat de viaţa oraşului New Orleans înainte de uraganul Katrina, a fost ultimul proiect la care a lucrat. Acest serial, produs tot de David Simon, va debuta la postul HBO pe 11 aprilie. David Mills a câştigat două premii Emmy, pentru scenariile serialelor „The Corner” în 2000 şi „The Wire” în 2007.