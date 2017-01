A încetat din viaţă Sir Arthur C. Clarke

Scriitorul de science-fiction, Sir Arthur C. Clarke, a încetat din viaţă miercuri, într-un spital din Sri Lanka, la vîrsta de 90 de ani. Autor al cărţii care l-a inspirat pe Stanley Kubrick pentru “2001: o odisee spaţială”, Sir Arthur C. Clarke a fost internat în mai multe rînduri pentru insuficienţă respiratorie, din decembrie. Sănătatea scriiorului s-a deteriorat brusc în cursul ultimelor săptămîni, acesta fiind internat în urmă cu patru zile. Arthur C. Clarke a sărbătorit pe 16 decembrie 2007 împlinirea vîrstei de 90 de ani, urînd ţării sale adoptive, Sri Lanka, unde s-a stabilit în urmă cu aproximativ 50 de ani, să aibă parte de pace. Petrecerea de aniversare a fost organizată de Guvern, în prezenţa şeful de stat, Mahinda Rajapakse. Scriitorul era cel mai celebru dintre rezidenţii străini din Sri Lanka, unde o academie îi poartă numele. Funeraliile sale vor avea loc, probabil, sîmbătă, la cimitirul din Colombo.

Scriitorul britanic a fost un adevărat vizionar, care a prevăzut încă din anul 1945 dezvoltarea comunicaţiilor prin satelit. De atlfel orbitele care ţin sateliţii într-o poziţie fixă în raport cu Pămîntul au fost numite în onoarea sa orbite Clarke. A scris peste 80 de cărţi. Şi-a dorit, de asemenea, să poată obţine dovada existenţei extratereştrilor şi milita pentru utilizarea de combustibili mai puţin poluanţi. În ultimii 30 de ani, a trăit într-un scaun cu rotile, din cauza unei poliomelite de care suferea din copilărie. Printre cele mai apreciate romane ale sale se numără: “Fîntînile paradisului multistar” (1979), “2061: a treia odisee spaţială Olimp” (1988), “2001: o odisee spaţială Multistar” (1982), “Prelude to Space” (1951), “Earthlight” (1955), “Rendez-vous with Rama” (1972), “The Garden of Rama” (1991), “Time\'s Eye” (2003). Pe lîngă acestea, a mai scris proză scurtă, precum “Expedition to Earth” (1953), “The Other Side of the Sky” (1958), “Of Time and Stars” (1972), “Tales From Planet Earth” (1990), dar şi lucrări de non-ficţiune, precum “The Challenge of the Space Ship: Previews of Tomorrow’s World” (1959), “Into Space: a Young Person’s Guide to Space” (1971) şi “From Narnia to a Space Odyssey: The War of Letters Between Arthur C. Clarke and C. S. Lewis” (2003).