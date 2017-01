A intrat cu Dacia în magazin

Poliţiştii din Valu lui Traian au fost sesizaţi telefonic de patronul unei societăţi comerciale din localitate care anunţa că magazinul său a fost la un pas de a fi distrus după ce un autoturism Dacia 1310 a fost scăpat de sub control de şoferul beat criţă. Un echipaj al poliţiei locale s-a deplasat la locul accidentului pentru efectuarea de verificări şi pentru identificarea şoferului, care între timp dispăruse. Proprietarul magazinului, Steliana Stoica, spune că doar ce închisese societatea, cînd a auzit o bubuitură puternică şi sunetul sistemului de alarmă. “M-am întors în magazin să văd ce s-a întîmplat. Cînd am intrat m-am speriat de moarte. O maşină intrase prin perete la mine în magazin distrugînd mai multe rafturi şi lada frigorifică pe care o ţineam la intrare. Am ieşit în stradă să văd unde-i şoferul. M-am uitat în dreapta spre barul din apropiere şi am văzut doi tineri care fugeau pe marginea şoselei. Atunci am sunat la poliţie“ a spus Steliana Stoica. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au recunoscut imediat maşina, înmatriculată CT 04 PJU, pentru că ea aparţinea unui localnic, Ionuţ Gărgăriţă. Luat la întrebări, acesta le-a spus poliţiştilor că nu are nicio legătură cu accidentul şi că maşina i-a fost furată din faţa barului unde petrecea cu mai mulţi prieteni. Mai mult decît atît, Ionuţ Gărgăriţă ştia şi cine i-a furat maşina, declarînd poliţiştilor că vinovat este Claudiu Tănase, de 18 ani, care i-ar fi luat de pe masă cheile autoturismului. Poliţiştii au plecat spre barul menţionat de Gărgăriţă, autorul accidentului fiind găsit beat la una din mesele localului. Claudiu Tănase a fost dus la sediul poliţiei din localitate pentru continuarea cercetărilor. În timpul anchetei, tînărul a declarat că l-ar fi rugat pe amicul său să-i împrumute maşina pentru o plimbare prin comună. Conform poliţiştilor, după ce s-a urcat la volanul autoturismului, Claudiu Tănase a plecat spre Constanţa, însă după mai puţin de 100 de metri de condus s-a răzgîndit şi a încercat să întoarcă. Din cauza alcoolului consumat şi a vitezei cu care rula, în momentul în care a virat, tînărul a pierdut controlul direcţiei şi a intrat cu maşina în magazin. Ca şi cînd nimic nu s-ar fi întîmplat, după ce au făcut praf zidul magazinului, cei doi tineri aflaţi în maşină au coborît şi au fugit oprindu-se pentru a-şi continua petrecerea în barul de unde tocmai plecaseră. Poliţiştii spun că tînărul care a provocat accidentul obţinuse permisul de conducere de numai două săptămîni. Pe numele lui Claudiu Tănase a fost întocmit dosar penal pentru săvîrşirea infracţiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice şi părăsirea locului accidentului. Cercetările sînt continuate pentru a se stabili dacă tînărul poate fi acuzat şi de furtul maşinii sau de distrugerea magazinului pentru că nici patronul societăţii, nici proprietarul Daciei nu a depus plîngere.