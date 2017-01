A jefuit un copil de numai patru ani

Nevoia de bani l-a determinat pe un constănţean, de 24 de ani, să săvîrşească două tîlhării în trei zile. Potrivit poliţiştilor, Cristian Munteanu a acţionat prima dată sîmbăta trecută, cînd în plină stradă, în zona Gării Constanţa, a smuls de la gîtul unei tinere un lănţişor din aur pe care ulterior l-a vîndut la o casă de amanet. Încurajat de modul facil de în care a făcut rost de bani şi imaginîndu-şi că poliţiştii nu vor reuşi să-l prindă nici a doua oară, individul s-a hotărît să acţioneze din nou, luni seară. De această dată, victimă i-a căzut un copil de numai patru ani, pe care l-a jefuit în scara unui bloc situat pe Aleea Topolog: „Eram în faţa imobilului respectiv şi l-am văzut pe băiatul ăsta venind spre mine, împreună cu o fată şi încă un puşti. Am aşteptat ca cei trei să intre în bloc, m-am dus după ei şi cînd să urce treptele, m-am apropiat de copil şi i-am smuls de la gît lănţişorul din aur, după care am luat-o la fugă. Am căutat imediat o casă de amanet şi am găsit una în apropiere. Cînd să intru, însă, am fost ajuns din urmă de tatăl băiatului, care a coborît din maşină şi a venit spre mine. Nu am încercat să fug , i-am zis că îi repar lanţul care se rupsese, i-am dat actele şi am urcat în maşina lui”, a povestit Munteanu. Tatăl copilului tîlhărit l-a dus pe autor la sediul Secţiei 4 Poliţie, unde acesta a recunoscut cele două infracţiuni comise. El a fost prezentat, ieri, procurorilor Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa pentru audieri.