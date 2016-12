A jucat alături de Van Damme şi a fost rănită la Constanța!

Actrița moldoveancă Lia Sinchevici, de 26 de ani, care a devenit cunoscută după ce a jucat în filmul "Six Bullets", alături de Jean Claude Van Damme, a fost rănită ieri, într-un accident rutier petrecut în municipiul Constanța, în jurul orei 12.30. Tânăra se afla la bordul unui autoturism marca Mitsubishi, condus pe strada Bărăganului de un bărbat de 30 de ani. În momentul în care a ajuns la intersecția cu Theodor Burada, spun oamenii legii, acesta nu a acordat prioritate și a intrat în coliziune cu un Opel. După impact, Mitsubishi-ul a fost aruncat în alte două mașini parcate în zonă. Carambolul s-a soldat cu rănirea Liei Sinchevici, care a suferit leziuni ușoare. Actrița a fost transportată cu o ambulanță la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, unde a primit îngrijiri și a fost supusă unor investigații medicale mai amănunțite. Reprezentanții unității sanitare spuneau ieri după-amiază că starea de sănătate a Liei Sinchevici este bună. "Pacienta a suferit o contuzie la cap și în zona coloanei cervicale. Urmează să fie supusă unei tomografii. În funcție de rezultate se va stabili dacă este necesar ca ea să rămână internată în spital", a declarat dr. Mihnea Avram, directorul medical al SCJU Constanța.

A FILMAT CU VAM DAMME ȘI DOLPH LUNDGREN Lia Sinchevici s-a născut pe data de 24 octombrie 1989, în Republica Moldova, în localitatea Rezina. Cariera sa a fost propulsată de rolul interpretat în filmul "Six Bullets", lansat în 2012, în care a jucat alături de celebrul actor belgian Jean Claude Van Damme. Tot în 2012, tânăra a apărut în pelicula "One in the Chamber", în regia lui William Kaufman, alături de Cuba Gooding Jr. și Dolph Lundgren. Aceasta s-a remarcat și prin rolurile interpretate în serialul "Spitalul de Demență", difuzat de Pro TV, și în show-ul "Serviciul Român de Comedie". Înainte de a deveni actriță, Lia Sinchevici a lucrat ca model pentru mai multe agenții de peste hotare.