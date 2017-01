A lovit un mopedist și a fugit cu tot cu victimă!

Un tânăr de 19 ani, din localitatea constănțeană Culmea, s-a ales cu dosar penal, după ce ieri dimineață, în jurul orei 9.00, a condus o mașină, deși nu are permis, și a provocat un accident rutier. Potrivit anchetatorilor, Ionuț Ivana, de 19 ani, s-a urcat la volanul unui autoturism marca BMW, cu numere de înmatriculare de Bulgaria, staționat în afara Drumului Județean 228, în parcarea unui popas. În clipele următoare, acesta a plecat de pe loc, cu intenția de a porni către orașul Ovidiu. Nu s-a asigurat în momentul în care a pătruns pe carosabil și a intrat în coliziune cu un moped condus, dinspre Drumul Național 2 A către DN 22C, de Florin Moldovan, de 26 de ani. În urma impactului, acesta din urmă a fost rănit. Momentul accidentului a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate în zonă. Imaginile pot fi vizionate pe site-ul cotidianului nostru, www.telegrafonline.ro.

A FUGIT

În loc să sune la 112 și să ceară ajutorul autorităților, spun oamenii legii, șoferul BMW-ului a fugit de la fața locului. "Am mers acasă, eram șocat după cele întâmplate și știam că, neavând nici permis, voi intra în probleme. Tatăl meu mi-a spus că trebuie să mă întorc. Am revenit la locul accidentului, am discutat cu băiatul pe care l-am lovit, mi-a zis că este bine și l-am adus acasă", a declarat Ionuț Ivana, la ieșirea din sediul Serviciului Poliției Rutiere Constanța. Când au sosit la locul accidentului, oamenii legii au avut parte de o surpriză de proporții... Aceștia nu au găsit nici șoferul, nici victima, așa că au pornit cercetările. Au reușit mai întâi să-l identifice pe tânărul care condusese BMW-ul. Au ajuns la domiciliul său și l-au escortat apoi la Poliție, pentru audieri. În scurt timp, polițiștii au dat și de urma lui Florin Moldovan. Acesta a fost preluat de acasă de o ambulanță și transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

Verificările polițiștilor au arătat că nici șoferul BMW-ului și nici mopedistul nu au permis de conducere. În plus, potrivit anchetatorilor, Florin Moldovan avea o concentrație de 0,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii de la Rutieră continuă cercetările în acest caz.