A luat 10 ani pentru crimă: „L-am omorât pentru că m-a obligat!”

10:36:28 / 19 Februarie 2015

Sa inteleg ca merita moartea (acest individ scursura societati cum il numesti tu)dar ma intreb daca pateai la fel... venea un infractor de-ti fura bunurile din casa si mai pateai si altceva(vad ca semnezi cu numele Maria)cred ca in acele momente reactionai la fel. Intr-un stat unde politia lasa de dorit mai ales la tara unde munca gospodarilor este uneori in van, unde li se fura recoltele uneori si animalele crescute cu mare grutate ce poti sa faci? Sa chemi politia sa-l aresteze si dupa 2 ore sa-ti rada in fata dupa ce justitia i-a dat drumul? Normal ca nu sunt de acord cu ce a facut individul...doar daca nu au mai fost conflicte intre ei si s-au "platit politele" acum.