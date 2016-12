A mers opt kilometri cu fetiţa moartă în braţe

Nu a vrut să scape de cadavru, ci şi-a îngropat la Năvodari fetiţa pentru că nu a putut să o transporte în localitatea de baştină (Văleni) din cauza unor superstiţii conform cărora mijlocul de transport s-ar fi răsturnat. Mama fetiţei a renunţat la ideea drumului spre Văleni după ce a cărat-o în braţe opt kilometri, de la Corbu (locul în care locuieşte într-o chicinetă de câţiva metri pătraţi) şi până la Năvodari, unde ar fi urmat să urce într-un mijloc de transport cu destinaţia Văleni. Aşa a explicat gestul mama fetiţei găsită, miercuri după-amiază, în Năvodari, îngropată într-o fundaţie de bloc abandonată. În urma necropsiei, specialiştii au stabilit că decesul fetiţei nu a fost violent şi că, cel mai probabil, ea a murit din cauza unei pneumonii.

S-a supus singurei legi pe care o ştia. Aşa şi-a motivat fapta femeia care şi-a îngropat fata, miercuri după-amiază, în fundaţia abandonată a unui bloc din Năvodari. Emine Mustafa, de 41 de ani, a fost reţinută de poliţişti după ce soacra ei le-a spus poliţiştilor că în ziua în care a fost găsit trupul fetiţei, fiul şi nora ei au plecat să îşi îngroape copilul. „Au venit la mine şi mi-au spus că le-a murit fata. Mi-au cerut bani şi le-am dat 40 de lei ca să ajungă la Văleni, unde vroiau să o înmormânteze“, a declarat soacra femeii, Ali Ali. La scurt timp, anchetatorii au dat şi de urma mamei. „Am vrut să mergem la noi, la Văleni, să o îngropăm acolo. S-a făcut însă târziu şi o doamnă ne-a zis că nu pot să urc cu mortul în microbuz pentru că se dă maşina peste cap. Aşa că am îngropat-o acolo. Vroiam să o iau după aceea, când făceam rost de bani, şi o îngropam după legea noastră. De când am născut-o ea tot a fost aşa bolnavă. Am fost cu ea la medic la Constanţa şi la Medgidia“, a declarat Emine Mustafa. Totodată, femeia susţine că nu a greşit cu nimic şi că a făcut ceea ce trebuia să facă. „Eu nu ştiu legile astea. Eu trebuia să o îngrop“, a adăugat Emine.

AU MERS CU CADAVRUL ÎN BRAŢE Anchetatorii spun că în prezent se fac verificări pentru a îl identifica şi pe soţul femeii, care se presupune că a plecat în localitatea Văleni. În acelaşi timp, rezultatul necropsiei a confirmat faptul că fetiţa în vârstă de un an şi două luni a murit din cauze naturale. „Fetiţa a murit cel mai probabil din cauza unei pneumonii, însă aşteptăm acum rezultatul analizelor. Este cert însă că nu a fost o moarte violentă. Cei doi soţi s-au hotărât să o îngroape în locurile de baştină. Au mers pe jos, din Corbu până în Năvodari, cu copilul mort în braţe. Nu şi-au mai continuat drumul pentru că cineva le-a spus că este de rău augur să transporţi un cadavru cu maşina. Au mers pe jos prin Năvodari, iar când au găsit fundaţia au decis să o îngroape acolo. Ne gândim la o acuzaţie de profanare de morminte, dar încă este în stadiu de deliberare. Vom face cercetări pentru a vedea dacă au fost cu fetiţa la medic. Ei aveau cinci copii, dintre care unul major, iar femeia este însărcinată în stare avansată. Ea nu poate preciza însă termenul exact“, a declarat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, Andrei Bodean. În acest caz a fost sesizată şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, care a demarat o anchetă în urma căreia se va stabili dacă se impune luarea unor măsuri în ceea ce priveşte situaţia celorlalţi copii.

DESCOPERIREA Trupul neînsufleţit al fetiţei a fost descoperit, miercuri după-amiază, după ce o femeie a sunat la 112 şi a declarat că două persoane au ascuns în pământ, într-o groapă din faţa blocului său, de pe strada Midiei, un copil mort. „Nepoata mea a văzut totul de la balcon. Mi-a pus că iniţial a văzut o femeie care ţinea de mână un copil în vârstă de aproape doi ani şi care avea în braţe o pătură în care se vedea că este ascuns ceva. A văzut cum a coborât în groapă, iar la scurt timp a ieşit şi a luat după ea un bărbat. A stat la geam să vadă ce se întâmplă şi nu a durat mai mult de câteva minute când i-a văzut pe cei doi ieşind din groapă împreună cu copilul de mână, însă fără a avea asupra lor pătura. Şi-a făcut curaj şi s-a dus la vecina de sub noi, pe care a rugat-o să meargă cu ea să vadă ce au ascuns cei doi acolo. A simţit că este ceva ciudat. Au găsit locul, au dat puţin pământul la o parte şi au realizat că este un copil mort acolo“, a declarat Dumitru Matei, de 63 de ani. Cadavrul a fost descoperit, înfăşurat într-o pătură, îngropat în pământ, la marginea malului.