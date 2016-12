A murit actorul Al Ruscio

Actorul de film şi televiziune Al Ruscio, cunoscut pentru rolul mafiotului Leo Cuneo din lungmetrajul „The Godfather lll / Naşul III”, a decedat la vârsta de 89 de ani. În cinci decenii de carieră, Al Ruscio a jucat, printre altele, în serialul TV „Bonanza”, în „Showgirls / Seducţie la Las Vegas”, în 1995, dar şi în „Seinfeld”, unde a interpretat rolul proprietarului restaurantului Monk's. A mai jucat în producţiile de televiziune „Peter Gunn”, „The Untouchables”, „McCloud”, „Lou Grant”, „Hill Street Blues” şi „NYPD Blue”, iar pe marele ecran a fost distribuit în filme precum „Any Which Way You Can / Philo se întoarce” în 1980, cu Clint Eastwood, şi „Jagged Edge / Lama zimţată” în 1985, alături de Glenn Close şi Jeff Bridges.

Pe lângă cariera de actor, a înfiinţat departamentul de dramă la Colegiul Midwestern din Denison, Iowa, şi a fost profesor de actorie la Universitatea Windsor din Canada. În 2012, a publicat o carte despre actorie, intitulată „So Therefore... A Practical Guide for Actors”, la editura Routledge.