A murit actorul american Abe Vigoda

Actorul american Abe Vigoda, devenit celebru pentru interpretarea detectivului Phil Fish în serialul ”Barney Miller” şi pentru un rol în filmul ”Naşul / The Godfather”, a murit marţi, la vârsta de 94 de ani, informează ABC News. Fiica actorului, Carol Vigoda Fuchs, a declarat că Abe Vigoda a decedat marţi dimineaţă, în somn, în locuinţa sa din Woodland Park, în statul New Jersey. ”A murit de bătrâneţe. Acest om nu a fost niciodată bolnav”, a declarat Carol Vigoda Fuchs, potrivit AP.

Născut în februarie 1921, Abe Vigoda a studiat la Şcoala de Artă Dramatică a Carnegie Hall, iar începând din anii 1950 a lucrat la teatre din oraşul New York şi în televiziune, înainte de a fi solicitat de regizorul Francis Ford Coppola, în 1972, pentru un rol în filmul ”Naşul / The Godfather”, distins cu Oscar. Succesul acestui film şi al ”Naşul II / The Godfather II” au contribuit la creşterea celebrităţii actorului american. Ulterior, Abe Vigoda a interpretat rolul detectivului Phil Fish în serialul de comedie ”Barney Miller”, difuzat în perioada 1975 - 1982. Pentru acest rol, a fost nominalizat de trei ori la premiul Emmy.