A murit actorul britanic Eric Sykes

Eric Sykes, celebrul scenarist şi actor britanic de comedie, a încetat din viaţă miercuri, la vârsta de 89 de ani. Sykes a fost unul dintre cei mai populari comedieni ai generaţiei sale, apărând în spectacole pe scena londoneză de teatru şi în ultimii ani de viaţă. El şi-a început cariera scriind scenarii pentru BBC. De-a lungul carierei sale a scris scenarii pentru Peter Sellers şi pentru alţi actori britanici celebri. Printre filmele în care a jucat Sykes se numără ”The Others”, cu Nicole Kidman în rolul principal şi ”Harry Potter and the Goblet of Fire”.