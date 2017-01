A murit actorul Charles Keating

Actorul Charles Keating, un star al telenovelelor nord-americane, a murit din cauza unui cancer, duminică, la vârsta de 72 de ani. Născut în Marea Britanie, Charles Keating şi-a început cariera în anii 1970 jucând pe scena de la Royal Shakespeare Company, după care a preferat să se concentreze pe producţii de televiziune şi s-a remarcat în serialul britanic „Brideshead Revisited”.

Succesul a venit odată cu rolul Carl Hutchins, personajul negativ din serialul american "Another World", care i-a adus şi un premiu Daytime Emmy, în anul 1996. Charles Keating a jucat şi în alte două telenovele nord-americane de succes, precum „All My Children / Destine secrete„ şi „As the World Turns”, dar a intrepretat şi roluri mici în seriale de mare succes, precum „Alias”, „Xena: Prinţesa Razboinică” şi „Sex and the City / Totul despre sex”. Pe marele ecran, s-a remarcat în filme precum „The Bodyguard” în 1992, „Awakenings / Revenire la viaţă” din 1990, „The Thomas Crown Affair / Aventură în doi” din 1999 şi „Deuce Bigalow: European Gigolo / Un gigolo de doi bani: Aventuri în Europa” din 2005. A revenit la teatru în anul 1986, cu un rol în spectacolul „Loot” pus în scenă pe Broadway, pentru care a primit o nominalizare la premiul Tony la categoria Cel mai bun actor.