A murit actorul Christopher Lee

Actorul Christopher Frank Carandini Lee s-a născut la 27 mai 1922, la Londra, și este cunoscut ca interpret, în special, al rolurilor principale negative. De altfel, l-a consacrat rolul Contelui Dracula din seria filmelor de groază produse de studiourile Hammer Film Production. În 1957, a jucat în filmul ''The Curse of Frankenstein'', în care a interpretat rolul monstrului Frankenstein. Anul următor a interpretat rolul principal din ''Dracula'', cunoscut în SUA sub denumirea de ''Horror of Dracula''. Din acel moment a fost asociat acestui personaj, interpretând alte opt roluri din seria de filme ''Dracula'', șapte dintre acestea fiind realizate de compania Hammer.