A murit actorul Ed Lauter

Actorul Ed Lauter, interpretul unor personaje complexe şi taciturne, a cărui filmografie bogată include roluri în numeroase seriale TV precum ”Millennium”, ”E.R.”, ”Farmece” şi lungmetraje precum ”Leaving Las Vegas”, ”Trouble With The Curve” şi ”The Artist”, a murit la vârsta de 74 de ani. Actorul american a murit miercuri, în reşedinţa sa din cartierul West Hollywood din Los Angeles, din cauza unui mezoteliom, tumoră care se dezvoltă pe ţesutul care tapetează suprafaţa internă a unor membrane seroase. Ultimul rol al lui Ed Lauter a fost cel din filmul ”The Town That Dreaded Sundown”, care va fi lansat pe marile ecrane în 2014.