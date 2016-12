A murit actorul Eli Wallach

Prolificul actor american Eli Wallach, care s-a remarcat în filme western precum ”The Magnificent Seven / Cei şapte magnifici” sau ”The Good, the Bad and the Ugly / Cel bun, cel rău, cel urât”, a încetat din viaţă la vârsta de 98 de ani. Decesul actorului american a fost confirmat de fiica sa, Katherine, dar circumstanţele morţii nu sunt deocamdată cunoscute.

Fiu al unor imigranţi polonezi, Eli Wallach a crescut într-un cartier new-yorkez dominat de familii italiene şi părea o figură prea puţin potrivită pentru a întruchipa un cowboy pe marele ecran. Cu toate acestea, unele dintre cele mai bune roluri ale sale au fost cele din filme western. Eli Wallach, care a continuat să facă filme până în anii '90, a absolvit Universitatea Texas, unde a urmat şi un curs de călărie, care l-a ajutat foarte mult după aceea, în rolurile de cowboy. A studiat apoi actoria la Neighborhood Playhouse Actors Studio, înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. A debutat în cinematografie în 1956, după ce a petrecut zece ani jucând în piese de teatru la New York, şi a avut o carieră de succes de peste şase decenii. Veteranul american a apărut pentru ultima dată pe marele ecran în filmul ”Wall Street: Money Never Sleeps”, din 2010.

Mulţi critici de film sunt de părere că cel mai important rol al său a fost Calvera, sinistrul şef al bandiţilor din ”The Magnificent Seven / Cei şapte magnifici”. Alţii l-au preferat în rolul Tuco din filmul ”The Good, the Bad and the Ugly / Cel bun, cel rău, cel urât”, un western spaghetti regizat de Sergio Leone, în care Eli Wallach a jucat alături de Clint Eastwood. După mulţi ani, actorul a povestit că, graţie acestui rol, oamenii îl recunoşteau pe stradă şi începeau să fluiere tema centrală a filmului. Alţi critici l-au apreciat în drama ”The Misfits / Neadaptaţii”, în care a jucat alături de Clark Gable şi Marilyn Monroe. Eli Wallach a primit un premiu Oscar onorific pentru întreaga carieră, în anul 2011.