A murit actorul Francesco Quinn

Unul dintre cei 12 copii ai celebrului actor Anthony Quinn, Francesco Quin, la rândul său actor, a murit la vârsta de 48 de ani, vineri, în urma unui infarct, în reşedinţa lui din Malibu. Francesco Quinn a devenit cunoscut după ce a interpretat rolul traficantului de droguri Rhah din filmul “The Platoon / Plutonul”, regizat de Oliver Stone în 1986. Ulterior, a jucat în câteva populare seriale de televiziune, precum “The Young and the Restless / Tânăr şi Neliniştit”, “Navy NCIS / Ancheta militară”, E.R. / Spitalul de Urgenţă” şi “24 / 24 de ore”. Recent, actorul a asigurat vocea personajului Dino din lungmetrajul “Transformers 3”.

Potrivit presei americane, Francesco Quin, care a divorţat de prima lui soţie, actriţa americană de origine irlandeză Julie McCann, se juca cu fiul său Max, în momentul în care actorul a suferit un infarct. Medicii sosiţi la reşedinţa sa din California au încercat să îl resusciteze, dar actorul nu a mai putut fi salvat.

Al treilea dintre fiii lui Anthony Quinn, a cărui mamă a fost creatoarea de costume Jolanda Addolori, Francesco Quinn s-a născut la Roma, în martie 1963. Părinţii lui au avut una dintre cele mai lungi căsnicii din showbiz-ul american, mariajul lor durând 31 de ani. Francesco a jucat alături de celebrul său tată în mai multe filme, inclusiv în “A Star For Two”, pe al cărui afiş s-a aflat şi Lauren Bacall. Francesco şi Anthony Quinn au avut şansa de a juca acelaşi personaj, Santiago, în lungmetrajul de televiziune “The Old Man and the Sea”, interpretându-l în tinereţe şi la vârsta a treia.