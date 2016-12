A murit actorul Herbert Lom

Actorul Herbert Lom, starul din celebra serie cu personajul Pantera Roz, a decedat joi, la vârsta de 95 de ani. Potrivit declaraţiilor familiei, Herbert Lom a murit în somn, la reşedinţa sa din Londra.

Actorul de origine cehă a interpretat peste 100 de roluri în cei 60 de ani de carieră, însă cele mai importante au fost în filme precum „Pink Panther / Pantera Roz”, „The Ladykillers / Cum scăpăm de coana mare”, „The Human Jungle”, „Spartacus”, „El Cid” şi „I Have Been Here Before”. Rolul lui Charles Dreyfus din „Pink Panther / Pantera Roz” i-a adus celebritatea. Herbert Lom l-a interpretat şi pe Napoleon Bonaparte, în 1956, în adaptarea cinematografică a romanului lui Lev Tolstoi, „Război şi pace”, în care a jucat alături de Audrey Hepburn şi Henry Fonda.

Pe numele real Herbert Karel Angelo Kuchacevic ze Schluderpacheru, Herbert Lom s-a născut în Praga, în 1917, mama sa, Olga, provenind dintr-o familie de nobili austrieci. A debutat în cinematografie în filmul ceh „Zena pod krizem”, urmat de pelicula „Mlyny Bozí”. Primele lui apariţii în film au fost în roluri secundare, iar, o dată cu interpretarea unor roluri importante, şi-a schimbat numele în Herbert Lom, în limba cehă, lom însemnând carieră. A absolvit Academia Regală de Artă Dramatică din Londra, iar debutul său într-un rol în limbă engleză a avut loc în pelicula „Mein Kampf / My Crimes” din 1940.

Herbert Lom l-a interpretat pentru prima dată pe inspectorul de poliţie Dreyfus în pelicula „A Shot In The Dark / O împuşcătură în noapte” din 1964, un personaj care, pe măsură ce numărul seriilor creştea, şi-a dobândit reputaţia de „instabil psihic”. „Am simţit că l-am apucat pe Dumnezeu de picioare când mi s-a oferit acest rol. Dar a devenit curând o armă cu două tăişuri după ce oamenii au început să mă asocieze cu Dreyfus”, declara Herbert Lom.

Actorul s-a căsătorit în 1948 cu Dina Schea, de care a divorţat în 1971. Cei doi au avut o fată, Brigitte Appleby.